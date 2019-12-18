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Konya Beşir Derneği Tatköy Mahallesi'nde yardım paketi dağıttı

Konya Beşir Derneği, Tatköy Mahallesinde ihtiyaç sahibi çocuklara kışlık kıyafet ve kırtasiye malzemelerinden oluşan yardım paketleri dağıttı.

18.12.2019 14:02 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:02Konya Beşir Derneği Tatköy Mahallesi'nde yardım paketi dağıttı
Beşir Derneği, Tatköy Mahallesinde ihtiyaç sahibi çocuklara kışlık kıyafet ve kırtasiye malzemelerinden oluşan yardım paketleri dağıttı.
Beşir Derneği Konya Şubesi'nin Kurumsal İletişim Sorumlusu Adnan Kıcık, dernek olarak yardımlarını her kesime ulaştırmaya çalıştıklarını belirtti.
İhtiyaç sahibi çocukları mutlu etmenin sevincini yaşadıklarını ifade eden Kıcık, "Tatköy Mahallesi'nden gelen talep üzerine dernek olarak bot, mont, çorap, okul çantası, defter ve kalemden oluşan yardım paketlerini ihtiyaç sahibi ailelerinin çocuklarına vererek yüzlerini güldürmeyi başardık. Bu dağıtımda bizleri yalnız bırakmayan gönüllü bağışçılarımıza ve emeği geçen tüm kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür ederim." dedi.

Konya, Güncel

Kaynak: AA

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