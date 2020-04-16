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Konya Beyşehir'de, 1 mahalledeki karantina süresi uzatıldı

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde, 4 kişinin 'Covid-19' testinin pozitif çıkmasıyla 14 gün karantinaya alınan Esence Mahallesi'nde süre, 21 Nisan'a uzatıldı.

16.04.2020 15:50 | Son Güncelleme: 16.04.2020 15:50
Konya Beyşehir'de, 1 mahalledeki karantina süresi uzatıldı

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde, 4 kişinin 'Covid-19' testinin pozitif çıkmasıyla 14 gün karantinaya alınan Esence Mahallesi'nde süre, 21 Nisan'a uzatıldı.  Beyşehir'in Esence Mahallesi'nde, 4 kişide koronavirüs tespit edilmesinin ardından 1 Nisan'da 14 gün karantina uygulaması başlatıldı. Mahallede başka kişilerin de test sonuçlarının pozitif çıkmasıyla İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karantina süresi uzatıldı. Kurulun 21 Nisan'da tekrar toplanacağı ve karantina uygulaması ile ilgili değerlendirme yapacağı öğrenildi. Karantinanın uzatılmasının nedenleri ise karantina kurallarına yerleşim merkezinde tam olarak uyulmaması, yapılan taramalarda şüpheli vakaların bulunması ve hastaneye gelen vakaların devam etmesi gösterildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Karantina, Beyşehir, 1 Nisan, Esence, Güncel
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