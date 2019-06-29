KONYA Beyşehir'de ebabil kuşu yavrusu bulundu

Beyşehir'de ebabil kuşu yavrusu bulunduKonya'nın Beyşehir ilçesinde Ayhan Bülbül (34) yolda giderken bulduğu ebabil kuşu yavrusunu Beyşehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekibine teslim etti.Yeni Mahalle'de oturan Ayhan Bülbül, evine gittiği sırada yolda yerde çırpınan bir yavru kuşu gördü. Yardım etmek isteyen Bülbül, kuşu alarak evine götürdü. Bülbül, kuşa su ve yem verdi; ancak kuş hiçbir şey yemedi. Bir kaç gün kuşu beslemeye çalışan Bülbül, daha sonra kuşu Beyşehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'ne götürüp teslim etti.Kuşu yerde çırpınırken bulduğunu ifade eden Bülbül, İlk başta ne kuşu olduğunu bilmiyordum. 3 -4 gün besledik. Sonra uçamadığını fark ettim. Hareketleri, ayakta duramaması, hiçbir şey yememesi dikkatimi çekti. İnternetten biraz araştırma yaptım, ebabil kuşu olduğunu fark ettim. Belediye ekiplerini aradım ve onlarda milli parklar koruma şefliğine yönlendirdi. İlk bulduğum anlar bakış açımız çok farklıydı, birazda hırçın ve saldırgandı. Ebabil kuşu olduğunu öğrendiğimiz internette araştırma yaptım. Kuran-Kerim'de Fil suresinde yer aldığını, Kabe'yi yıkmak için gelen, Ebrehe ve kalabalık fil ordusunu gagalarıyla taşıdıkları taşları atarak yenilmelerine sebep olduğunu, sürükle uçtuklarını, yere konmadıklarını öğrenince gidip teslim ettim.dedi.