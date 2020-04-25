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KONYA BEYŞEHİR GÖLÜ SAHİLİNE DEV PROJE

TÜRKİYE'nin en büyük tatlı su gölleri arasında olan Beyşehir Gölü kenarındaki 188 hektarlık alanda; plaj, marina, kamping alanı, bungalovlar ve çadır kamplı tesisler yapılacak.

25.04.2020 09:11 | Son Güncelleme: 25.04.2020 11:37
TÜRKİYE'nin en büyük tatlı su gölleri arasında olan Beyşehir Gölü kenarındaki 188 hektarlık alanda; plaj, marina, kamping alanı, bungalovlar ve çadır kamplı tesisler yapılacak. Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, "Beyşehir, Konya için deniz niteliğindedir. Bu projeyle Konya'mızın, İç Anadolu'nun yazlığı olacak bir yer hazırlıyoruz" dedi.
Konya ve Isparta sınırları içinde kalan 650 kilometrekare alana sahip Beyşehir Gölü, turizme kazandırılmaya çalışılıyor. Türkiye'nin en büyük tatlı su gölleri arasında olan gölün Karaburun mevkisine; plaj, marina, kamping alanı, bungalovlar ve çadır kamplı tesisler yapılacak. Turizme kazandırılması planlanan bölgenin 188 hektarlık bir alanı kapsadığını belirten Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, projeyle ilgili şunları söyledi:
"Beyşehir Karaburun'da 188 hektarlık bir alanda plaj, marina, kamping alanı, bungalovlar ve çadır kamplı tesisler olmak üzere kapsamlı bir çalışma yaptık. Projenin animasyonunu sosyal medya yoluyla vatandaşımıza izlettik. Görüşlerini aldık. Beyşehir, Konya için deniz niteliğindedir. Bu projeyle Konya'mızın, İç Anadolu'nun yazlığı olacak bir yer hazırlıyoruz. Bu sene plaj, karavan ve günü birlik kamping alanını çözeceğiz. Manzaraya hakim bir yerde kademeli bir biçimde bungalovlar yerleştireceğiz. Plajın arka planında, sazın içinde çakma ağaçlarla ahşap yapı kavramıyla yine bungalovlar ve kameriyeler çözeceğiz. Plajımız, Akdeniz de ne varsa; şezlonguyla, çadırıyla, şemsiyesiyle tabi gözetleme kulelerine kadar düzenli bir biçimde, buraya gelen vatandaşın hem kendini dinleyeceğiz, hem yüce Mevla'nın bu verdiği cömert bu güzellikleri yerinde yaşayacağı bir manzarayla güzel tatiller yapmalarını sağlayacağız." KONYA BEYŞEHİR GÖLÜ SAHİLİNE DEV PROJE

Kaynak: DHA

Etiketler: Beyşehir, Türkiye, Marina, Konya, Güncel , Haber
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