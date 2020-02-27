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Konya beyşehir gölünde balık avlamak için kaçak tekne ve elektroşok cihazı ele geçirildi

Beyşehir Gölünde balık avlamak için kaçak tekne ve elektroşok cihazı ele geçirildi KONYA ve Isparta sınırları içinde yer alan Beyşehir Gölü'nde jandarma ve beraberindeki ekiplerin yaptığı baskında sazlıklar arasında kaçak olarak balık almada kullanılacak olan tekne ile elektroşokta...

27.02.2020 14:18 | Son Güncelleme: 27.02.2020 14:19
Gölünde balık avlamak için kaçak tekne ve elektroşok cihazı ele geçirildi KONYA ve sınırları içinde yer alan Beyşehir Gölü'nde jandarma ve beraberindeki ekiplerin yaptığı baskında sazlıklar arasında kaçak olarak balık almada kullanılacak olan tekne ile elektroşokta kullanılan mazlemeler ele geçirildi. Beyşehir İlçe Komunatlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Beyşehir Gölü'nen Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesi Kıyakdede Mahallesi'ndeki sazlık alanda kaçak av yapıldığı ihbarını aldı. Bunun üzerine tekneyle ihbar edilen adrese giden ekipler sazlık arasında balık almada kullanılacak olan tekne ile elektroşokta kullanılan mazlemeler ele geçirdi. Ekipler, malzemelere el koyarken, kim tarafından bırakıldığını tespit etmek içinde çalışma başlattı.
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Konya beyşehir gölünde balık avlamak için kaçak tekne ve elektroşok cihazı ele geçirildi

Beyşehir, Jandarma, Isparta, Güncel

Kaynak: DHA


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