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Konya Bilim Merkezi otizm farkındalığı için mavi ışıkla aydınlatıldı

Konya Büyükşehir Belediyesi, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla Konya Bilim Merkezi'ni mavi ışıkla aydınlatarak otizme dikkati çekti.

03.04.2020 16:20 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:20
Konya Bilim Merkezi otizm farkındalığı için mavi ışıkla aydınlatıldı
Konya Büyükşehir Belediyesi, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla Konya Bilim Merkezi'ni mavi ışıkla aydınlatarak otizme dikkati çekti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi'nin, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde otizme dikkati çekmek ve farkındalığı artırmak amacıyla mavi ışıkla aydınlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, ifadelerine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, otizmin eksiklik değil, farklılık olduğunu vurguladı.
Belediyeler olarak otizmli çocukların yaşamlarını daha kolay hale getirebilmek için projeler ürettiklerini kaydeden Altay, "Yaptığımız çalışmalardaki amacımız kıymetli varlığımız olan otizmli çocuklarımızın mutluluğu için." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Konya, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Konya Bilim Merkezi otizm farkındalığı için mavi ışıkla aydınlatıldı - Haberler

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