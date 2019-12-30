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Konya Bilim Merkezinde 'Akıllı Şehir Hackathon' etkinliği yapıldı

Konya Bilim Merkezi, lise ve üniversite öğrencilerinin katılımıyla Akıllı Şehir Uygulamaları üzerine hackathon etkinliğine ev sahipliği yaptı.

30.12.2019 12:31 | Son Güncelleme: 30.12.2019 12:36 Konya Bilim Merkezinde 'Akıllı Şehir Hackathon' etkinliği yapıldı
Bilim Merkezi, lise ve üniversite öğrencilerinin katılımıyla Akıllı Şehir Uygulamaları üzerine hackathon etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Türkiye'nin TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezinde şehrin gelişimine katkı sağlayacak etkinlikler gerçekleştiriyor. Bilim Merkezi ve Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi iş birliğiyle Akıllı Şehir Uygulamaları üzerine gerçekleştirilen hackathon etkinliğinde lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan 100'e yakın katılımcı 40 takım halinde yarıştı. Programa katılan gençler, şehir yaşamına yönelik problemleri tespit etmeye ve bu problemlere yenilikçi ve teknolojik çözüm fikirleri üretmeye çalıştı. Şehir dışından da katılımcıların olduğu etkinlikte, jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirmede 40 proje arasından dereceye giren ilk 3 projeye para ödülü verildi.

Programda Necmettin Erbakan Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Ali Osman Çıbıkdiken, Akıllı Şehir Kavramı ile ilgili konuşma yaparken, Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Harun Yiğit, Büyükşehir Belediyesinin Akıllı Şehir Uygulamaları ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi.

Hackathon; bilgisayar programcıları, grafik tasarımcıları, arayüz tasarımcıları ve proje yöneticileri de dahil olmak üzere katılanların yoğun bir şekilde yazılım projelerinin geliştirilmesi amacıyla diğer takımlar ile rekabet içerisinde bulunduğu etkinlik olarak biliniyor. - KONYA

Konya, Güncel

Kaynak: İHA

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