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Konya binanın çatısı yandı

Binanın çatısı yandı KONYA'da müstakil 2 katlı evin çatısında belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

26.02.2020 11:08 | Son Güncelleme: 26.02.2020 11:10
Binanın çatısı yandı KONYA'da müstakil 2 katlı evin çatısında belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, dün akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Pirebi Mahallesi Ressam Şefik Sokakta meydana geldi. Müstakil 2 katlı evin çatısında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin hızla yükseldiğini fark edenler itfaiye ekipleri verdi. Binada tahliye edildi. Alevlerin yükseldiği anlarda çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü. Çatı kullanılmaz hale gelirken, ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor.
Konya binanın çatısı yandı

İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA


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