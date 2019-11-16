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Konya bisikletiyle çukura düşen bedensel engelliyi, itfaiye kurtardı

Bisikletiyle çukura düşen bedensel engelliyi, itfaiye kurtardıKONYA'da, bedensel engelli Mehmet Gülbahar (35), üç tekerlekli bisikletiyle su ve kanalizasyon çalışması için açılan 2,5 metre derinliğindeki çukura düştü.

16.11.2019 21:39 | Son Güncelleme: 16.11.2019 21:42
Bisikletiyle çukura düşen bedensel engelliyi, itfaiye kurtardı
KONYA'da, bedensel engelli Mehmet Gülbahar (35), üç tekerlekli bisikletiyle su ve kanalizasyon çalışması için açılan 2,5 metre derinliğindeki çukura düştü. ekiplerince kurtarılan Gülbahar, hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 16.30 sıralarında, merkez Meram ilçesi Aydoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. Üç tekerlekli bisikletiyle caddede ilerleyen bedensel engelli Mehmet Gülbahar, Su ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ) ekiplerince su ve kanalizasyon çalışması için açılan 2,5 metre derinliğindeki çukura düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye, halatlarla çukura inip, yaralı Gülbahar'ı kurtardı. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Gülbahar, Konya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Konya bisikletiyle çukura düşen bedensel engelliyi, itfaiye kurtardı

İtfaiye, Konya, Güncel

Kaynak: DHA


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