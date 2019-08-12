KONYA BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ TABANCAYLA BACAKLARINDAN VURDU

Konya'da Yusuf Yahşi (52), boşanma aşamasındaki eşi Hülya Yahşi'yi, iş dönüşü yolda belirlenemeyen nedenle iki bacağından tabancayla yaraladı. Yaralı Hülya Yahşi hastaneye kaldırıldı, Yusuf Yahşi de gözaltına alındı.

Olay, saat 00.10 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi Hastane yolunda meydana geldi. Ereğli Devlet Hastanesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Hülya Yahşi, işten çıkıp evine gittiği sırada yolda, ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasında olan eşi Yusuf Yahşi ile karşılaştı. Çift arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Yusuf Yahşi, tabancayla eşinin üzerine ateş açtı. İki bacağından yaralanan ve kanlar içinde kalan Hülya Yahşi yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık görevlisi ve polis sevk edildi. Ambulansla çalıştığı hastaneye kaldırılan Hülya Yahşi'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yusuf Yahşi de olay yerinde tabancayla birlikte polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA