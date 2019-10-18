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Boşanma davası açan eşini ve baldızını sokak ortasında bıçakladı

Konya'da boşanma aşamasında olduğu eşi Sevilay G. (32) ve baldızı Nermin B.'yi (36) bıçakla yaralayan Himmet G. (43) yakalanarak gözaltına alındı.

18.10.2019 15:34

Olay, saat 14.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Nalçacı Caddesi'nde meydana geldi. Himmet G., iddiaya göre bir süredir ayrı yaşadığı ve kendisine boşanma davası açan eşi Sevilay G. ile baldızı Nermin B.'yi yolda yürürken gördü. Himmet G., aralarında çıkan tartışma sonucu eşi ve baldızına bıçakla saldırdı. Kalçasından yaralanan Sevilay G. ile vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Nermin B., kanlar içinde kaldı. Yaralı kadınların imdadına çevredeki vatandaşlar koştu. Yaralılara ilk müdahale bir mağaza içerisinde yapıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulanslarla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan iki kardeşin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

'BENİM KARIM İLE ARAMI BOZDULAR'

Eşi ve baldızına bıçakla saldırarak yaralayan Himmet G. ise o sırada yoldan geçen bir polis memuru tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Himmet G., polisteki ilk ifadesinde, 'Benim karım ile aramı bozdular. Bana boşanma davası açtı. Üç çocuğumuz var. Yolda karşılaştık ve bu olay yaşandı dediği öğrenildi.

Boşanma davası açan eşini ve baldızını sokak ortasında bıçakladı

Nalçacı Caddesi, Konya, Güncel

Kaynak: DHA

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