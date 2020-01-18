Haberler » Güncel » Konya buğday silosuna düşen işçi öldü - Haber

Konya buğday silosuna düşen işçi öldü

Buğday silosuna düşen işçi öldüKONYA'da, fabrika işçisi Nuh Özkan (49), buğday silosunun içine düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

18.01.2020 18:46 | Son Güncelleme: 18.01.2020 18:47
Buğday silosuna düşen işçi öldü
KONYA'da, fabrika işçisi Nuh Özkan (49), buğday silosunun içine düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Olay, saat 16.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Ankara yolundaki un fabrikasında meydana geldi. Nuh Özkan, içinde yaklaşık 200 ton buğday olan siloyu kontrol ettiği sırada iddiaya göre dengesini kaybedip içine düştü. Durumu fark eden mesai arkadaşları polis ve sağlık görevlilerine verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Özkan'ın yaşamını yitirdiğini belirlendi. Özkan'ın cansız bedeni silo içindeki buğday boşaltıldıktan sonra çıkartılıp, Numune Hastanesi morguna kaldırıldı.
Konya buğday silosuna düşen işçi öldü

Konya, İşçi, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

20:18  Kontrolden çıkan kamyonet bahçe duvarına çarptı
20:18  Aydın'da zeytin hırsızlığı zanlısı 5 kişi tutuklandı
20:16  Kadıköy'de bir kişi annesi ve eşini silahla öldürdü
20:04  Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda baba ve iki oğlu tutuklandı
20:02  Kanada, askerlerini Irak'tan çekmeye hazır
18.01.2020 20:21:35