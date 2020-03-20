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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'dan öğrencilere "eğitici film" tavsiyesi

Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) okulların tatil edilmesiyle bu süreci evde geçiren öğrencilerin eğitimle ve bilimle iç içe olması amacıyla belediyenin YouTube kanalından "Bilim Bakalım" temalı eğitici videolar yayınlıyor.

20.03.2020 14:20 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:20
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'dan öğrencilere
Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) okulların tatil edilmesiyle bu süreci evde geçiren öğrencilerin eğitimle ve bilimle iç içe olması amacıyla belediyenin YouTube kanalından "Bilim Bakalım" temalı eğitici videolar yayınlıyor.
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, gazetecilere yaptığı açıklamada, içinde bulunduğumuz günlerin virüsün yayılmaması için çok önemli olduğunu söyledi.
Resmi kurumların açıklamaları dışında söylenenleri dikkate almadan, panik yapmadan tedbir alarak bu sürecin atlatılacağına işaret eden Altay, öğrencilerin evde bulundukları dönemde onlar için önemli bir çalışma yaptıklarını dile getirdi.
Altay, öğrencilere Konya Bilim Merkezi'nde çekilen ve bilimin her dalından bilgiler anlatan kısa filmleri izlemelerini tavsiye etti.
Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 50 bölümden oluşan, "Bilim Bakalım" isimli filmler, her bölümünde farklı bir konuya değinerek izleyenlere; Konya Bilim Merkezi'ndeki atölyelerin yanı sıra bilim tarihinde iz bırakan Müslüman bilim insanların hayatları, buluşları ve bilim dünyasında merak edilenleri anlatıyor.

Kaynak: AA

Etiketler : Güncel

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