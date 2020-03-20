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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'dan Miraç Kandili mesajı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

20.03.2020 16:30 | Son Güncelleme: 20.03.2020 16:30
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'dan Miraç Kandili mesajı
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.
Altay, mesajında kandilin Konya'ya, Türk milletine, ümmete ve tüm insanlık alemine şifa, huzur, rahmet, bereket ve esenlik getirmesini diledi.
Miraç'ın, zaman ve mekan mefhumlarını yok ederek arzdan semaya, maddeden manaya, sözden öze yolculuğun ifadesi olduğunu vurgulayan Altay, şunları kaydetti:
"Miraç, insanlık tarihinin en büyük mucizesidir. Peygamber Efendimizin Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da ilahi huzura yaptığı yolculuk, sahip çıkmamız gereken kutsallarımızın ne olduğunu bize hatırlatıyor. Dönerken, Peygamber Efendimize hediye olarak verilen namaz ve Bakara Suresi'nin son iki ayeti, felahı arayan bizlere muştular sunuyor. Tüm dünya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının pençesinde zor bir dönem yaşıyor. Rabb'imizin gazabından O'nun rızasına sığınmayı dualarında eksik etmeyen biz Müslümanlara düşen, tüm tedbirlerimizi almak, devletimizin bu konudaki kararlarına uymak ve külli iradeye teslim olmaktır. Sadece Müslümanları değil tüm insanları Miraç ve Miraç'ın getirdiği değerler üzerinde yeniden düşünmeye davet ediyoruz. Gecemiz mübarek olsun."
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Kaynak: AA

Etiketler : Uğur İbrahim Altay, Miraç Kandili, Konya, Güncel

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