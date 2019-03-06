Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Halkapınar'da

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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay Halkapınar esnafını ziyaret ederek seçimlerde destek istedi.İlçede ilk olarak AK Parti Halkapınar İlçe Teşkilatını ziyaret eden Altay burada partililerle bir süre sohbet edip, isteklerini dinledi.Daha sonra ilçe esnafını ziyaret eden Altay, sonrasında MHP Seçim Koordinasyon merkezi önünde vatandaşlara hitap etti.Konuşmasında Büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyesinin güçleri birleştiği zaman başaramayacakları bir işin olmadığını söyleyen Altay, "Su kanalizasyon yatırımlarından eksik kalan işlere kadar hepsini yaparız. Bugüne kadar yaptıklarımız bunda sonra yapacaklarımızın garantisidir. Bu seçim döneminde bir değişiklikle Cumhur İttifakı olarak karşınıza çıktık ve sizlerden destek istiyoruz. Değerli hemşehrilerimiz biz Halka hizmet Hakka hizmettir düsturuyla hareket ediyoruz." dedi.Konuşmasının devamında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Konyalı olduklarını anımsatarak, bu durum Konya ve bölgesi için bir avantaj olduğunu söyledi.Seçim çalışmalarında Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a, Halkapınar Belediye Başkanı Fahri Vardar, MHP Belediye Başkan Adayı Mehmet Bakkal, AK Parti Halkapınar İlçe Başkanı Mehmet Kurun, MHP Halkapınar İlçe Başkanı Ali İhsan User, Halkapınar Ülkü Ocakları Vakfı Temsicisi Osman Türkmen, partilerle çok sayıda vatandaş katıldı.Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, programın sonunda seçim çalışmaları için Emirgazi ilçesine hareket etti.