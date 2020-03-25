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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı, canlı yayında çocuklarla buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı, canlı yayında çocuklarla buluştuKONYA Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde olan çocuklarla Büyükşehir Belediyesi YouTube kanalı üzerinden canlı yayında buluştu.

25.03.2020 18:36 | Son Güncelleme: 25.03.2020 18:40
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı, canlı yayında çocuklarla buluştu
KONYA Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde olan çocuklarla Büyükşehir Belediyesi YouTube kanalı üzerinden canlı yayında buluştu. Başkan Altay çocuklara, 'Endişe etmeyin. Başta Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca olmak üzere sağlık çalışanlarımız bu işten bizleri kurtarmak için büyük çaba sarf ediyor. Sizler de dua edin' dedi.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, örnek bir halkla ilişkiler uygulaması daha gerçekleştirerek ilk kez YouTube kanalı üzerinden canlı yayında çocuklarla buluştu. Çocukların whatsapp üzerinden gönderdiği soruları cevaplayarak onlarla sohbet eden Başkan Altay, bu süreçte bol bol kitap okumalarını isteyerek tavsiyelerde bulundu. Başkan Altay, 'Bizler de sizler kadar hayatın normale dönmesini bekliyoruz. Endişe etmeyin. Başta Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca olmak üzere sağlık çalışanlarımız bu işten bizleri kurtarmak için büyük çaba sarf ediyor. Sizler de dua edin. Sağlık personelimiz inanılmaz bir performans sergiliyor."dedi.
Toplumu infiale sevk edecek görüntülerin sosyal medyadan paylaşılmaması uyarısında da bulunan Başkan Altay, 'Bununla ilgili de yasal işlem yapıldığını hatırlatmak istiyorum. Lütfen bu konulara tevessül etmeyelim. Devletimiz her türlü tedbiri alıyor. Ama bu bir süreç ve inşallah atlatacağız' diye konuştu.
Başkan Altay, 'Bu süreçte hepimizin mutlaka evlerimizde kalması gerekiyor. 65 yaş üzerindeki büyüklerimizin anıları ile ilgili videolarını çekerek whatsapp hattımıza gönderirseniz onları da sosyal medya hesaplarımızda yayınlayacağız. Koronavirüs nedeniyle yoğun olarak çalışan başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere tüm belediye çalışanlarımıza, emniyet teşkilatımıza çok teşekkür ediyorum. Hepimiz için, ülkemiz ve tüm dünya için sağlıklı ve mutlu günler diliyorum' dedi.
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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı, canlı yayında çocuklarla buluştu

Kaynak: DHA

Etiketler: Uğur İbrahim Altay, Koronavirüs, Konya, Güncel

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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı, canlı yayında çocuklarla buluştu

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