Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Uğur İbrahim...

Konya
Büyükşehir Belediye Başkanlığını AK Parti
adayı Uğur İbrahim Altay
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Uğur İbrahim Altay
644 bin 926, İYİ Parti
adayı Oğuz Şimşek
177 bin 392 oy aldı.
Altay'ın öz geçmişi-
Altay, İlköğretimini Selçuk
İlkokulu (1985) ve Mevlana
Ortaokulu'nda (1988), liseyi Konya Gazi Lisesi'nde (1991) tamamladı. 1997 yılında Selçuk Üniversitesi
Mühendislik - Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünü bitirdi.
Altay, 2004-2008 yılları arasında TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası
Konya Şubesi Başkan Yardımcılığı yaptı. 2008 yılında ise TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanlığına seçildi. 29 Mart 2009 seçimleri ile Selçuklu
Belediye Başkanlığı görevine başlayan Uğur İbrahim Altay, 30 Mart 2014 seçimleriyle Selçuklu Belediye Başkanlığı görevine 2. kez seçildi. Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 03 Mayıs 2018'de Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçildi. Altay, evli ve üç çocuk babasıdır.
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Kaynak: AA