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Konya Büyükşehir Belediye Stadı'na "Şehitler Tribünü"

İttifak Holding Konyaspor, Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak için Konya Büyükşehir Belediye Stadı'ndaki Güney Tribünü'ne "Şehitler Tribünü" adını verdi.

15.10.2019 13:31Konya Büyükşehir Belediye Stadı'na
İttifak Holding Konyaspor, Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak için Konya Büyükşehir Belediye Stadı'ndaki Güney Tribünü'ne "Şehitler Tribünü" adını verdi.
Kulüpten AA'ya yapılan açıklamaya göre, dün akşam toplanan yönetim kurulunda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak için karar alındı.
Hilmi Kulluk başkanlığında toplanan yönetim kurulunun ilk gündem maddesi, Barış Pınarı Harekatı'na kulübün vereceği desteklerle ilgili projeler oldu.
Bu kapsamda Konya Büyükşehir Belediye Stadı'ndaki Güney Tribünü'ne "Şehitler Tribünü" adı verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
Tribünde, terörle mücadelede şehit düşen askerlerin isimlerinin yanı sıra "Adımlarınız tüm dünyayı inletsin. Allah sizi iki cihanda aziz eylesin" yazılı pankartın yer alması karara bağlandı.
İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 8. haftasında sahasında oynayacağı BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı kapsamında da Barış Pınarı Harekatı'na destek için farklı projeleri hayata geçirecek.

Barış Pınarı Harekatı, İttifak Holding, Konyaspor, Konya, Güncel

Kaynak: AA

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