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Konya Büyükşehir Belediyesi, çocukları 'Şivlilik' dağıttı

KONYA'da, üç ayların başlangıcı nedeniyle 'Şivlilik' coşkusu yaşandı.

27.02.2020 16:01 | Son Güncelleme: 27.02.2020 16:01Konya Büyükşehir Belediyesi, çocukları 'Şivlilik' dağıttı

KONYA'da, üç ayların başlangıcı nedeniyle 'Şivlilik' coşkusu yaşandı. 'Şivlilik' geleneği gereği sabah saatlerinde çocuklar kapı kapı dolaşıp, çikolata, şeker ve bisküvi topladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'da 'ya özgü gelenek nedeniyle çocuklara şivililik dağıttı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, belediye önüne kurulan stantta çocuklara şivlilik ikram etti. Bir Konya geleneği olan şivlilik için sabahın erken saatlerinde sokakları dolduran çocuklar, Konya Büyükşehir Belediyesi'ni de ziyaret etti. Çocuklarla sohbet ederek şivlilik dağıtan Başkan Altay, mübarek üç aylarında gelişi nedeniyle kutlanan bu özel günde Konya sokaklarını boş bırakmayan tüm çocuklara teşekkür etti. Üç ayların başlangıcını Konya'da güzel bir gelenekle kutladıklarını belirten Başkan Altay, "Konya, bugün cıvıl cıvıl bir sabaha uyandı. Çocuklarımız şivlilik geleneğini yaşatmak için sokaklarda. Sokaklar cıvıl cıvıl. Bu geleneği yaşatan tüm Konyalılara teşekkür ediyorum. Bugünü çocuklarımızın dolu dolu yaşamasına vesile oldular. Üç aylarımız hayırlı olsun inşallah? dedi.

Çocuklar daha sonra sokaklarda kapı kapı dolaşıp şivlilik topladı.



Uğur İbrahim Altay, Sabah, Konya, Güncel

Kaynak: DHA

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