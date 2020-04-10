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Konya Büyükşehir Belediyesi Kovid-19 nedeniyle elektronik ihale sistemine geçti

Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında ihale işlemlerinde e-ihale (elektronik ihale) yöntemini kullanacağını bildirdi.

10.04.2020 15:52 | Son Güncelleme: 10.04.2020 15:52
Konya Büyükşehir Belediyesi Kovid-19 nedeniyle elektronik ihale sistemine geçti
Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında ihale işlemlerinde e-ihale (elektronik ihale) yöntemini kullanacağını bildirdi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında ihalelerin elektronik ortamda gerçekleştirileceği belirtildi.
İsteklilerin ilk oturuma katılmak için belediyeye gelmelerine gerek olmadığı belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Yeni uygulamayla fiziksel olarak bir temasın olmayacağı ve ihale süreçlerinde virüsün olası etkilerinin asgari düzeye indirilmesine yardımcı olacağından yeni ilana çıkılacak ihalelerde tekliflerin sunulması ve değerlendirilmesi işlemlerinde e-ihale yöntemi kullanılacak."

Kaynak: AA

Etiketler: Konya, Güncel
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