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Konya Büyükşehir Belediyesi'nden "E-Hemşehri" uygulaması

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan Konyalıları bir araya getirmek amacıyla E-Hemşehri uygulamasını hayata geçirdiklerini duyurdu.

15.04.2020 14:48 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:54
Konya Büyükşehir Belediyesi'nden
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan Konyalıları bir araya getirmek amacıyla E-Hemşehri uygulamasını hayata geçirdiklerini duyurdu.
Altay, yaptığı yazılı açıklamada, "E-Hemşehri" uygulamasıyla Konya'ya gönül veren, Konya sevdalılarına ulaşmayı amaçladıklarını belirtti.
Konyalıları, Konyalı dernekleri ve Konya'ya gönül verenleri sisteme kaydolmaya davet eden Altay, şunları kaydetti:
"Bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışmalarda hemşehrilerimizin de fikrini alarak ortak akılla şehrimizi yönetmeye özen gösterdik. Sadece şehrimizde yaşayan Konyalılar değil dünyanın ve Türkiye'nin farklı coğrafyalarında yaşayan Konyalıların da yönetimimizde söz sahibi olması için E-Hemşehri uygulamasını hayata geçirdik. Ben Konyalıyım diyen tüm hemşehrilerimi ve hemşehri derneklerimizi bu sisteme kaydolmaya davet ediyorum."
Açıklamada, E-Hemşehri projesiyle ilgili, "Bu sistem, dünyanın her yerinden Konyalılara ve Konya'ya gönül verenlere ulaşmayı amaçlayan, yönetime katılmalarını ve kentten bilgi almalarını sağlayan geniş tabanlı bir online kayıt sistemidir. Sistemle, tüm dünyadaki Konyalılarla, Konya ortak paydasında buluşmak, şehri yakından takip edip fikirlerle yönetime dahil olmak, ortak akıl çalışmalarına katkı sağlamak ve hemşehrilik hukukunun korunması amaçlanıyor. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen E-Hemşehri platformuna www.konya.bel.tr/ehemsehri adresinden kayıt olunabiliyor." bilgisine de yer verildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Uğur İbrahim Altay, Altay, Konya, Güncel
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