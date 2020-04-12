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Konya Büyükşehir Belediyesi'nden "Evde Bilimle Kal" temalı videolar

Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evde olan öğrenciler ile bilim meraklıları için YouTube kanalından "Evde Bilimle Kal" temalı bilimsel içerikli videolar yayınlıyor.

12.04.2020 15:52 | Son Güncelleme: 12.04.2020 15:52
Konya Büyükşehir Belediyesi'nden
Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evde olan öğrenciler ile bilim meraklıları için YouTube kanalından "Evde Bilimle Kal" temalı bilimsel içerikli videolar yayınlıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, YouTube kanalından çocuklar ve öğrenciler için hem eğlenceli hem de öğretici içerikli yayınlar yapılmaya devam edildiği belirtildi.
Açıklamada, "Evde Bilimle Kal" sloganıyla Türkiye 'nin TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi'nde çekilen bilimsel içerikli çalışmaların, uygulamalı olarak anlatıldığı video gösterimleriyle ilgili şu bilgilere yer verildi:
"Hazırlanan bilimsel videolarla çocuklar ve bilim meraklıları, görünmez mürekkep yapımı, evde bitki saksısı tasarlama, evde dezenfektan yapımı, atık kukla yapımı, evde fırlatma tipi uçak ile meyvelerin DNA'sı gibi birbirinden farklı ve eğlenceli uygulamaları alanında uzman eğitmenlerin anlatımıyla öğreniyor. Konya Büyükşehir Belediyesi YouTube kanalında çocuklar için hikayeler, tiyatro oyunları, yetişkinler için ünlülerin sohbetleri, evde spor egzersizleri, yemek tarifleri ile 65 yaş üstündeki vatandaşların tecrübelerinin anlatımı gibi birbirinden farklı içerikler de yer alıyor."

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, Konya, Güncel
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