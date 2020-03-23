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Konya Büyükşehir Belediyesi'nden evdeki çocuklar için eğlenceli etkinlikler

Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında eğitime ara verilmesi nedeniyle dışarı çıkamayan çocukların eğlenceli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla YouTube kanalından tiyatro oyunlarını ve çizgi filmleri öğrencilerle buluşturuyor.

23.03.2020 13:38 | Son Güncelleme: 23.03.2020 13:38
Konya Büyükşehir Belediyesi'nden evdeki çocuklar için eğlenceli etkinlikler
Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında eğitime ara verilmesi nedeniyle dışarı çıkamayan çocukların eğlenceli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla YouTube kanalından tiyatro oyunlarını ve çizgi filmleri öğrencilerle buluşturuyor.
Büyükşehir Belediyesi, Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde başlatılan "Evde Kal Türkiye " çağrısına uyan çocuklar için 50 bölümden oluşan "Bilim Bakalım" filminin yanı sıra kukla tiyatrosu ve Mesnevi'den Hikayeler adlı gölge oyununu YouTube'tan izleyicilerine sunuyor.
Ayrıca çocuklar için hazırlanan kukla tiyatrosu "Şişkin ile Şaşkın" oyunu da buradan izlenebiliyor.
Öte yandan Konya Büyükşehir Meslek Edindirme Kursları'nın (KOMEK) uzaktan eğitim faaliyetleri de YouTube kanalından yayınlayacak.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kovid-19 salgını nedeniyle evlerinden çıkmayan çocuklar için dijital ortamda çeşitli etkinler hazırladıklarını belirterek, çocuklardan bu süreç tamamlanıncaya kadar daha sabırlı olmalarını istedi.
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Kaynak: AA

Etiketler : Türkiye, Konya, Güncel

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