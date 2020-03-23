Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Konya Büyükşehir Belediyesi'nden toplu ulaşım duyurusu - Haberler

Konya Büyükşehir Belediyesi'nden toplu ulaşım duyurusu

Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek için yapılan çalışmalar kapsamında toplu ulaşım araçlarıyla ilgili alınan karara ilişkin yeni açıklamada bulundu.

23.03.2020 17:20 | Son Güncelleme: 23.03.2020 17:20
Konya Büyükşehir Belediyesi'nden toplu ulaşım duyurusu
Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek için yapılan çalışmalar kapsamında toplu ulaşım araçlarıyla ilgili alınan karara ilişkin yeni açıklamada bulundu.
Açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle "mümkün olduğunca" evden çıkılmaması gerektiği için toplu ulaşım araçlarına azalan talep sonucunda belediye tarafından tarifelerde düzenleme yapıldığı anımsatıldı.
Toplu ulaşım seferleri hakkında şu bilgilere yer verildi:
"Yapılan düzenlemeye rağmen otobüslerimizde ve tramvaylarımızda çok az yolcu olması ve bazı seferlerde hiç yolcu olmaması nedeniyle yeniden düzenleme yapılması kararı alınmıştır. Yeni sefer saatleri https://atus.konya.bel.tr sayfasından duyurulmuştur. Ayrıca tramvaylarımız mesai başlangıç ve bitiş saatlerinde çiftli, diğer saatlerde tekli olarak çalışmaya devam edecektir. Toplu ulaşım araçlarını kullanan hemşehrilerimizin değişen toplu ulaşım tarifelerini 'ATUS' web sayfası ve belediyemizin mobil uygulamasındaki ulaşım bölümünden sürekli takip etmelerini rica ederiz."

Kaynak: AA

Etiketler : Konya, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Kendisini karantiya alan Merkel’in test sonucu belli oldu Haberler
Kendisini karantiya alan Merkel'in test sonucu belli oldu
Eski sevgilisini öldürüp, aynı silahla intihar etti Haberler
Eski sevgilisini öldürüp, aynı silahla intihar etti
RTÜK, Can Ataklı’nın türbanlı öğretmen sözleriyle ilgili harekete geçti Haberler
RTÜK, Can Ataklı'nın türbanlı öğretmen sözleriyle ilgili harekete geçti
Ev karantinasını ihlal eden kişiyi polis ekipleri yakaladı Haberler
Ev karantinasını ihlal eden kişiyi polis ekipleri yakaladı
Canlı yayından beden eğitimi dersi veren hoca ülkesinde gündem oldu Haberler
Canlı yayından beden eğitimi dersi veren hoca ülkesinde gündem oldu
Uzmanlardan cep telefonu sahiplerine koronavirüs uyarısı Haberler
Uzmanlardan cep telefonu sahiplerine koronavirüs uyarısı
Asansör aniden harekete geçti, 3 çocuk annesi kadın feci şekilde öldü Haberler
Asansör aniden harekete geçti, 3 çocuk annesi kadın feci şekilde öldü
Koronavirüs altın piyasasının kalbini de vurdu! Tarihi çarşı kapatıldı Haberler
Koronavirüs altın piyasasının kalbini de vurdu! Tarihi çarşı kapatıldı

Son Dakika Güncel Haberleri

Kapalıçarşı'da giriş çıkışlar iki kapıdan yapılacak - Haber Sağlık çalışanlarına billboardlardan teşekkür - Haber - İtalya'nın ünlü tarihi ve turistik bölgelerinde 'korona virüs' ıssızlığı - Haber Korona virüsle mücadelede BİK basına destek kararı aldı - Haber Turizm merkezleri, koronavirüs tedbirleri nedeniyle en sakin günlerini yaşıyor (2) - Haber Son Dakika: Kendini karantinaya alan Angela Merkel'in koronavirüs testi negatif çıktı - Haberler Eski sevgilisini öldürüp, aynı silahla intihar etti - Haber RTÜK, Can Ataklı'nın türbanlı öğretmen sözleriyle ilgili inceleme başlattı - Haber Sabiha Gökçen kazasına ilişkin tutuklanan pilot ev hapsi koşuluyla tahliye edildi - Haber 3 çocuk annesi, asansör kabiniyle duvar arasına sıkışarak öldü - Haber Ev karantinasını ihlal eden bir kişi, aracıyla gezerken polis ekipleri tarafından yakalandı - Haber Sokağa çıkma yasağına uymayan 75 yaşındaki kişi, trafik kazasında hayatını kaybetti - Haberler
Loading