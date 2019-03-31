Konya Büyükşehir Belediyesi Seçim Sonuçları: 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları Son Dakika

Türkiye'nin gözü kulağı 31 Mart Yerel Seçim sonuçlarında. Bugün Konya için sandığa giden vatandaşlar, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı'nı belirlemek için oy kullandılar. Şimdi ise yerel seçim sonuçları merakla bekleniyor. Son yerel seçimde vatandaşların tercihi AK Parti'den yana olmuştu. Peki, Konya seçim sonuçlarına göre hangi aday ne kadar oy aldı? Konya'da kim önde? Konya seçim sonuçları, yerel seçim sonuçları, adayların oy durumlarını merak ediyorsanız işte detaylar…

KONYA BÜYÜKŞEHİR 2019 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

31 Mart yerel seçiminde Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için AK Parti'den Uğur İbrahim Altay, Cumhur İttifakı kapsamında yarışacak. Millet İttifakı adına ise İYİ Parti'den Oğuz Şimşek gösterildi. DP adına Ali Seçmen Çevik, DSP adına Salih Ünlü, Vatan Partisi adına Mevlüt Seyranlıoğlu ve SP adına Hasan Hüseyin Uyar, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olmuşlardı.

KONYA İLİ İLÇELERE GÖRE YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Konya büyükşehir belediyesine bağlı tüm ilçelerin 31 Mart yerel seçimlerdeki sondakika, güncel durumlarını öğrenmek istiyorsanız Konya Seçim Sonuçları sayfamızı ziyaret edin.

KONYA 2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2014 yerel seçim sonuçlarına bakıldığı zaman Konya'da seçmenlerin tercihlerinin şu şekilde şekillendiğini görüyoruz:

Konya'da 2014'de yerel seçimlerde AK Parti adına Tahir Akyürek, CHP adına İbrahim Işık aday olmuştu. Seçim sonuçlarına göre Ak Parti % 64,26 oy oranı ile Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazandı. MHP ise % 18,46 oy oranı ile ikinci sırada yer aldı. SP'den Mustafa Özkafa % 7,47 oy oranı ile 3, CHP adayı İbrahim Işık % 5,74 oy oranı ile 4. sırada yer aldı.