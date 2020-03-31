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Konya Büyükşehir Belediyesi su fiyatlarını 2019 rakamlarına çekti

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Korona virüs salgını nedeniyle vatandaşların mağdur olmaması amacıyla su fiyatlarını 2019 rakamlarına geri çektiklerini, işyeri kapandığı için işsiz kalanlara da 2 ay evde suyun ücretsiz verileceğini açıkladı.

31.03.2020 11:45 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:45
Konya Büyükşehir Belediyesi su fiyatlarını 2019 rakamlarına çekti
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Korona virüs salgını nedeniyle vatandaşların mağdur olmaması amacıyla su fiyatlarını 2019 rakamlarına geri çektiklerini, işyeri kapandığı için işsiz kalanlara da 2 ay evde suyun ücretsiz verileceğini açıkladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, su fiyatlarını 2019 yılı rakamlarına geri çektiklerini açıkladı. Bütün dünyanın Korona virüs ile mücadele ettiğini belirten Başkan Altay, dünyanın süper güçlerinin bile ölümcül salgına karşı çaresiz kaldığını, insanlığın büyük bir imtihandan geçtiğini ifade etti. Türkiye'nin aldığı önlemler ve kriz yönetimi ile dünyaya örnek olduğunu kaydeden Başkan Altay, "Şimdi bize düşen devletimize güvenmek, devlet-millet iş birliğinin en güzel örneklerini göstermektir" dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak virüsün Türkiye'de görüldüğü 11 Mart tarihinden itibaren var güçleriyle mücadele ettiklerinin altını çizen Başkan Altay, "Bu yolda bizlere destek olan her bir hemşehrimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 31 ilçemizde, ilçe belediyelerimizle birlikte dezenfeksiyon çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Belediyemizin kiracılarından 2 aylık sürede kira almayacağımızı açıkladık. Abonman yükleyen öğrenci ve öğretmenlerimizi mağdur etmeyeceğimizi söyledik. Toplu ulaşımda devletimizin aldığı önlemleri harfiyen uyguladık. Sokakta kalan hemşehrilerimizi otellere yerleştirdik. Umreden dönen, şehrimizde karantina altına alınan misafirlerimizin ihtiyaçlarını giderdik. Sadece 1 ayda 10 bin hemşehrimize gıda ve temizlik maddesi desteği sağladık" açıklamasında bulundu.

Su fiyatları 2019 rakamlarına çekildi

Konyalıların bu süreçten en az şekilde etkilenmesi adına önümüzdeki dönem için önemli kararlar aldıklarını vurgulayan Başkan Altay, Konya'da hiç kimseyi açta ve açıkta bırakmayacaklarını söyleyerek, su fiyatlarında önemli bir indirime giderek fiyatları 2019 rakamlarına geri çektiklerinin müjdesini verdi.

İşyeri kapandığı için işsiz kalanlara 2 ay evde su ücretsiz

İşyeri kapanan ve çalıştığı iş yeri kapandığı için işsiz kalanların evlerinden 2 ay boyunca su ücreti almayacaklarını duyuran Başkan Altay, "1 Nisan'dan itibaren Esnaf Odaları Birliğimizin Esnaf Bilgi Sistemi'ne kayıtlı tüm esnafımıza 2 ay boyunca iş yerinde suyu ücretsiz vereceğiz. Bu süreçte borçtan dolayı su kesintisi yapmayacağız ve suyu kesik abonelerimizin sularını açacağız. İşyeri kapanan ve yine çalıştığı iş yeri kapandığı için işsiz kalan hemşehrilerimize sosyal destek sağlayacağız. İhtiyaç sahibi tüm hemşehrilerimize hane halkı sayısına bağlı olarak destek vereceğiz" ifadelerine yer verdi. Başvurularla ilgili Büyükşehir Belediyesinin internet sayfasının ve sosyal medya hesaplarındaki açıklamaların takip edilmesini isteyen Başkan Altay, "Sizlerin sağlığı, ailenizin huzuru ve çocuklarımızın mutluluğu bizim için her şeyden önemlidir. Sizden isteğimiz evde kalmanız, evden çıkmanız gerektiğinde de korunma kurallarına uymanızdır. Birlik-beraberlik içinde nice sağlıklı günlerde yeniden kucaklaşacağımıza yürekten inanıyorum" dedi. - KONYA
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Kaynak: İHA

Etiketler: Uğur İbrahim Altay, Konya, Güncel
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