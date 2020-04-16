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Konya Büyükşehir Belediyesinden 3 bölge için düzenleme çalışması

Konya Büyükşehir Belediyesi, trafik akışının yoğun olduğu bölgelerde gerçekleştireceği düzenleme çalışmalarını, sokağa çıkma yasağının uygulandığı hafta sonları yapacağını bildirdi.

16.04.2020 17:02 | Son Güncelleme: 16.04.2020 17:02
Konya Büyükşehir Belediyesinden 3 bölge için düzenleme çalışması
Konya Büyükşehir Belediyesi, trafik akışının yoğun olduğu bölgelerde gerçekleştireceği düzenleme çalışmalarını, sokağa çıkma yasağının uygulandığı hafta sonları yapacağını bildirdi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, normal dönemde trafiğin yoğun olduğu bazı caddelerde, sokağa çıkma yasağının uygulandığı hafta sonlarında düzenleme çalışmaları yapılacağı belirtildi.
Açıklamada ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bu hafta sonu 3 bölgede düzenleme çalışması yapılacağını aktardı.
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında dezenfeksiyon çalışmalarına ara vermeden devam ederken bu süreçte yapılması gereken fiziki çalışmaların da tedbirlere uygun şekilde gerçekleştirildiğini vurgulayan Altay, şunları kaydetti:
"Bu süreçte hemşehrilerimizin mümkün olduğunca evlerinde kalmaları sıkıntıları daha kolay atlamamızı sağlayacaktır. Konya şehir trafiğini rahatlatmak için daha önce belirlediğimiz ve 2020 çalışma takvimimizde yer alan çalışmaları sürdürürken, trafiğin yoğun seyrettiği bazı noktalardaki altyapı çalışmalarımızı sokağa çıkma yasağı ile şehrin sakinliğini de dikkate alarak hafta sonları yapacağız. Önümüzdeki hafta sonu Alaaddin Kap Caddesi Taşkınpaşa Sokak kavşağı, Elmalı Hamdi Caddesi, Yeni İstanbul Caddesi Kavşağı Dr. Hulusi Baybal Caddesi ve Şefikcan Caddesi Kavşağında düzenleme çalışmaları gerçekleştireceğiz. Yaptığımız bu çalışmalarla şehir trafiğinin rahatlamasını amaçlıyoruz. Hemşehrilerimiz evde kalsın, biz onların hizmetinde olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Etiketler: Uğur İbrahim Altay, Konya, Güncel
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