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Konya Büyükşehir Belediyesinden "el değmeden cenaze yıkama" hizmeti

Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid19) mücadele kapsamında cenaze yıkama işlemlerinin sağlık koşullarına ve İslami usüllere uygun şekilde yapılabilmesi için "Cenaze Yıkama-Kefenleme ve Dezenfeksiyon Sistemi"ni hayata geçirdi.

26.04.2020 12:56 | Son Güncelleme: 26.04.2020 13:31
Konya Büyükşehir Belediyesinden
Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid19) mücadele kapsamında cenaze yıkama işlemlerinin sağlık koşullarına ve İslami usüllere uygun şekilde yapılabilmesi için "Cenaze Yıkama-Kefenleme ve Dezenfeksiyon Sistemi"ni hayata geçirdi.
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu ve enfeksiyon hastalıkları uzmanlarının görüşleri alındıktan sonra test edilerek hayata geçirilen sistem ile cenazeler İslami usüllere uygun şekilde el değmeden yıkanarak kefenlenecek.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı açıklamada, sistemle bir yeniliğe imza attıklarını söyledi.
Kovid-19 salgını nedeniyle birçok tedbir aldıklarını aktaran Altay, şöyle konuştu:
"İlk günden itibaren Konya Büyükşehir Belediyesi olarak örnek uygulamaları hayata geçiriyoruz. Özellikle cenaze defin işlemlerinde koronavirüs salgınının ilk günlerinde önemli problemler yaşandı. Bunu aşmak için Din İşleri Yüksek Kurulumuzun yetkilileri ve enfeksiyon hastalıkları uzmanı hocalarımızla yapılan istişareler neticesinde, tam otomatik cenaze yıkama sistemini bugün itibarıyla hayata geçirdik. Bu sistem cenazeye el değmeden önce dezenfeksiyonunu yapıyor, daha sonra cenazenin yıkanması ve kefenlenmesini sağlıyor. Tamamen el değmeden bu süreci yürütüyoruz. Ayrıca bir bayan, bir bay gassalımız süreci başından sonuna kadar takip ediyor. İslami usullere göre kefenlenme işleminin sonlanmasını ve dua işlemini gerçekleştiriyor. Bu sadece Kovid-19 nedeniyle ölenler için değil aynı zamanda başka salgın hastalıklar, trafik kazaları, yanıklar ya da uzun süre cesedine ulaşılamamış adli vakalar için de çok önemli bir çözüm oluşturacak."
"Projenin diğer şehirlere örnek olacağını düşünüyoruz"
Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi olarak bir sorunu çözmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Kovid-19 nedeniyle öğrendik ki her türlü işe hazırlıklı olunması, çözüm üretilmesi gerekiyor. Umuyorum ihtiyacımız olmaz. Bir ihtiyaç olursa biz insanımıza her noktada hizmet etmek için gerekli her türlü hazırlığımızı yaptık, tedbirlerimizi aldık. Bu projenin diğer şehirlere örnek olacağını düşünüyoruz. Şu anda ilk sistemimiz Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yazır Ek Binasında hizmete açıldı. Hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Uğur İbrahim Altay, Konya, Güncel , Haber
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