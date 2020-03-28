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Konya Büyükşehir Belediyesinden evde sağlıklı yaşama destek

Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip korona virüs salgını dolayısıyla vatandaşların evde bulundukları dönemde spor ve egzersiz yapabilmeleri amacıyla sosyal medyadan "Evde Sağlık Var" temalı egzersiz videoları yayınlıyor.

28.03.2020 11:49 | Son Güncelleme: 28.03.2020 11:49
Konya Büyükşehir Belediyesinden evde sağlıklı yaşama destek
Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip korona virüs salgını dolayısıyla vatandaşların evde bulundukları dönemde spor ve egzersiz yapabilmeleri amacıyla sosyal medyadan "Evde Sağlık Var" temalı egzersiz videoları yayınlıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip korona virüs salgını dolayısıyla evlerinde olan vatandaşların sağlığına katkıda bulunmak amacıyla YouTube kanalından "Evde Sağlık Var" temalı egzersiz videoları yayınlıyor. Büyükşehir Belediyesi KOMEK Kurslarındaki spor hocalarının anlatımıyla uygulamalı olarak gerçekleşen spor programlarında, egzersiz hareketlerinde yapılan doğru ve yanlış kuralların yanı sıra hangi spor hareketlerinin insan sağlığı için daha faydalı olduğu konusunda uygulamalı anlatım yapılıyor. Videoları izleyenler spor hocaları ile birlikte spor yapabiliyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi "Evde Sağlık Var" egzersiz eğitimi programının yanı sıra daha çok kadınlara yönelik evde ekmek yapımı, şiş örgü, takı tasarımı, örgüde cep kesimi, iğne oyası gibi farklı sanatsal çalışmaları da ilerleyen günlerde izleyicilerle buluşturacak. - KONYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Konya, Güncel

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