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Konya Büyükşehir'den dezenfeksiyon hizmeti

Konya Büyükşehir Belediyesi, Dezenfeksiyon Eylem Planı kapsamında belediye ait toplu ulaşım araçlarının yanı sıra resmi kurumların hizmet araçları ile hatlı minibüsler, ticari taksiler ve personel servislerinin de ücretsiz dezenfeksiyonunu yapıyor.

30.03.2020 10:32 | Son Güncelleme: 30.03.2020 10:33
Konya Büyükşehir'den dezenfeksiyon hizmeti
Konya Büyükşehir Belediyesi, Dezenfeksiyon Eylem Planı kapsamında belediye ait toplu ulaşım araçlarının yanı sıra resmi kurumların hizmet araçları ile hatlı minibüsler, ticari taksiler ve personel servislerinin de ücretsiz dezenfeksiyonunu yapıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs ile mücadelede önleyici tedbirler kapsamında 31 ilçede dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Koronavirüsün yayılmasını engellemek amacıyla ilk günden itibaren bünyesindeki otobüslerin ve tramvayların düzenli olarak dezenfeksiyonunu gerçekleştiren Konya Büyükşehir Belediyesi; kamuya ait araçlar ile özel toplu ulaşım araçlarına da dezenfeksiyon işlemleri yapıyor. Başta Sağlık Bakanlığı ambulansları olmak üzere; polis, jandarma ve kamu kurumlarına ait hizmet araçları ile özel sektöre ait hatlı minibüsler, ticari taksiler, personel servislerinin de Büyükşehir Belediyesi Dezenfeksiyon Koordinasyon Merkezi'nde ücretsiz dezenfeksiyon işlemleri uygulanıyor. Araçlarının dezenfeksiyonunu yaptırmak isteyen kamu kurumları ile toplu ulaşım hizmeti verenler, Büyükşehir Belediyesinin Tatlıcak Mahallesinde bulunan Dezenfeksiyon Koordinasyon Merkezi'ne başvurabiliyor. - KONYA
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Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Konya, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Konya Büyükşehir'den dezenfeksiyon hizmeti - Haberler

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