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Konya Büyükşehir'den otobüslere şeffaf koruma kabini

Konya Büyükşehir'den otobüslere şeffaf koruma kabini Korona virüse karşı korunma tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında maske dağıtımı ve sosyal mesafe uygulamalarını sürdüren Konya Büyükşehir Belediyesi, sürücülerin ve yolcuların güvenliğini sağlamak amacıyla otobüslerde şeffaf...

05.04.2020 15:59 | Son Güncelleme: 05.04.2020 16:00
Konya Büyükşehir'den otobüslere şeffaf koruma kabini
KONYA - Korona virüse karşı korunma tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında maske dağıtımı ve sosyal mesafe uygulamalarını sürdüren Konya Büyükşehir Belediyesi, sürücülerin ve yolcuların güvenliğini sağlamak amacıyla otobüslerde şeffaf koruma kabini uygulaması da yapıyor.
Konya Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma araçlarında yeni tip Korona virüse karşı koruma önlemleri kapsamında geçtiğimiz günlerde yeni bir uygulama daha başlattı. Sosyal mesafenin korunması hem yolcuların hem de sürücülerin daha güvenli şekilde seyahat edebilmeleri amacıyla çeşitli uygulamaları hayata geçiren Konya Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda otobüslerde sürücülerle yolcuların temasının mümkün olduğunca azaltılması amacıyla şoför bölümlerini şeffaf brandalı koruma kabinleriyle kapattı. Uygulamadan hem şoförler hem de yolcular memnun olduklarını ifade etti.
Toplu alanlarda maske takılmasının zorunlu olmasının ardından toplu taşıma araçlarını kullanan yolculara ücretsiz maske dağıtımını da sürdüren Konya Büyükşehir Belediyesi, araçlarda sosyal mesafenin korunmasına yönelik uygulama ve kontrollere de aralıksız devam ediyor. Konya Büyükşehir’den otobüslere şeffaf koruma kabini

Kaynak: İHA

Etiketler: Konya, Yerel

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Konya Büyükşehir'den otobüslere şeffaf koruma kabini
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