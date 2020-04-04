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Konya Büyükşehir toplu ulaşımı kullanan yolculara maske dağıttı

Konya Büyükşehir toplu ulaşımı kullanan yolculara maske dağıttı Konya Büyükşehir Belediyesi, toplu alanlarda maske kullanımının zorunlu olmasının ardından Konya'da toplu ulaşım araçlarını kullanan vatandaşlara ücretsiz maske dağıttı.

04.04.2020 11:49 | Son Güncelleme: 04.04.2020 11:51
Konya Büyükşehir toplu ulaşımı kullanan yolculara maske dağıttı
KONYA - Konya Büyükşehir Belediyesi, toplu alanlarda maske kullanımının zorunlu olmasının ardından Konya'da toplu ulaşım araçlarını kullanan vatandaşlara ücretsiz maske dağıttı.
Konya Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Korona virüs tedbirleri kapsamında toplu alanlarda maske takılmasının zorunlu olacağını açıklamasının ardından toplu ulaşım araçlarını kullanan vatandaşlara maske dağıttı. Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları öğretmen ve çalışanları tarafından üretilen maskeler ücretsiz olarak şehir merkezindeki otobüs ve tramvay durakları ile belediye personelleri tarafından vatandaşlara dağıtıldı.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Korona virüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşım araçlarına maskesiz binilmeyeceğini belirterek, toplu ulaşımı kullanan vatandaşların maske ihtiyacını karşılayacaklarını ifade etti.
Konya Büyükşehir Belediyesi, Korona virüsün yayılmasını engellemek amacıyla otobüslerin ve tramvayların düzenli olarak dezenfeksiyonunu yaparak sosyal mesafe kurallarını uygulamaya devam ediyor. Konya Büyükşehir toplu ulaşımı kullanan yolculara maske dağıttı

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Konya, Yerel

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Konya Büyükşehir toplu ulaşımı kullanan yolculara maske dağıttı
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