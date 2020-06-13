KONYA Çaldıkları 40 hayvanı satmaya götürürken yakalandılar

Çaldıkları 40 hayvanı satmaya götürürken yakalandılarKONYA'nın Kadınhanı ilçesinde 40 adet küçükbaş hayvanı çaldığı tespit edilen 7 şüpheli hayvanları satmaya götürürken yakalanarak gözaltına alındı.

13.06.2020 13:24 | Son Güncelleme: 13.06.2020 13:28
Çaldıkları 40 hayvanı satmaya götürürken yakalandılar
KONYA'nın Kadınhanı ilçesinde 40 adet küçükbaş hayvanı çaldığı tespit edilen 7 şüpheli hayvanları satmaya götürürken yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, 7 Haziran'da ilçeye bağlı Kolukısa Mahallesinde meydana geldi. Hacı Ali Koyuncu'ya ait 40 küçükbaş hayvan kimliği belirsiz şüpheli ya da şüphelilerce çalındı. Koyuncu'nun ihbarı üzerine çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hayvanları çaldığı tespit edilen şüphelileri, satmak için kamyonla başka bir adrese naklettiği sırada yakalayarak gözaltına aldı. 7 şüpheli gözaltına alınırken, kamyonda yapılan aramalarda 1 adet pompalı tüfek ile 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Çalınan havyanlar ise sahibine teslim edildi. Jandarmadaki sorguları tamamlanan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. KONYA Çaldıkları 40 hayvanı satmaya götürürken yakalandılar

Kaynak: DHA

Etiketler: Kadınhanı, Kolukısa, Güncel, Haber

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