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KONYA ÇALINTI KAMYONETLE KAZA YAPTI

KONYA'nın Kulu ilçesinde yolun kenarında park halindeki traktör römorkuna çarpan, kamyonet terk edildi.

22.07.2019 12:05
KONYA'nın Kulu ilçesinde yolun kenarında park halindeki traktör römorkuna çarpan, kamyonet terk edildi. Polis yaptığı incelemede ise kamyonetin çalıntı olduğu ve kazanın ardından çalan kişi ya da kişilerin terk edip kaçtığını belirledi.
Kaza, saat 02.30 sıralarında İsmail Efendi Caddesi'nde meydana geldi. Cafer Arslan'a ait yolun kenarındaki römorka 34 BCH 126 plakalı kamyonet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan boş römork aydınlatma direğini devirdi. Gürültü üzerine dışarı çıkan çevredekiler kazayı fark etti. Bunun üzerine polis ve sağlık görelilerine haber verildi. Olay yerine gelen polis, kamyonet içinde sürücü veya başka kişinin olmadığını fark edildi. Kamyonetin terk edilmesinden şüphelenin polis yaptığı incelemede kamyonetin elektrik dağıtım şirketine ait olduğu ve çalındığını belirledi. Polis, kamyoneti çalan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. KONYA ÇALINTI KAMYONETLE KAZA YAPTI
Kaynak: DHA
Polis, Kulu, Güncel

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