21.06.2019 10:59
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KONYA CAMİLERDEN ÇALDIĞI PARALARI İNTERNET KAFEDE HARCARKEN YAKALANDI

Konya'da 6 camiden hırsızlık yapan Suriye uyruklu Vial H. (17), çaldığı paralarla intirnet kafede oyun oynarken yakalandı.

Konya 'da 6 camiden hırsızlık yapan Suriye uyruklu Vial H. (17), çaldığı paralarla intirnet kafede oyun oynarken yakalandı. Vial H. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son 1.5 ay içerisinde merkez Meram ve Selçuklu ilçelerinde camilerde gerçekleşen bağış kutusu, musluk, ayakkabı gibi hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Polis , hırsızlık olaylarının meydana geldiği camilerde ve çevrelerde yaptığı güvenlik kamera çalışmalarında şüphelinin bisikletle olay yerlerine geldiğini tespit etti. Kameralardan şüphelinin eşgalini de tespit eden polis, şüphelinin hırsızlık olaylarından poliste 4 adet suç kaydı bulunan Suriye uyruklu Vial H. olduğunu belirledi. Şüphelinin gidebileceği adresleri belirleyen polis, kent merkezinde bulunan bir internet kafede olduğu bilgisini aldı. İnternet kafeye giden polis, Vial H.'yi camilerden çaldığı madeni paralarla oyun oynarken yakaladı. Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilen Vial H. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.KONYA CAMİLERDEN ÇALDIĞI PARALARI İNTERNET KAFEDE HARCARKEN YAKALANDI
Kaynak: DHA
Suriye , Konya , Güncel

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