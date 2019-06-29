KONYA Camiye gelen hırsız, ayağına uyan ayakkabıyı çalıp gitti

Camiye gelen hırsız, ayağına uyan ayakkabıyı çalıp gittiKonya'da camiye gelen 1 kişi, kendi ayakkabısını bırakıp ayağına numarası uyan başka birinin ayakkabısını alarak kayıplara karıştı. Bu anlar caminin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.Olay, 27 Haziran günü saat 20.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Akşemsettin Mahallesi Genç Osman Caddesi üzerinde bulunan Hamza Yılmaz Camiinde meydana geldi. Cemaat akşam namazını kılarken, camiye gelen 1 kişi, ayakkabısını çıkartarak ayakkabılık rafına koydu. Ardında başka birisinin ayakkabısını alıp, giyip denedi. Uymayınca, başka bir ayakkabıyı alıp giydi. Ayağına uyunca kendi ayakkabısını da camide bırakıp hızla uzaklaştı. Şüphelinin bu anları caminin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde şüphelinin ayakkabıları denerken etrafık kolaçan etmesi, ayağına olan ayakkabıyı giydikten sonra camiden uzaklaşması görülüyor. Aynı camiden daha öncede ayakkabı ve şemsiye çalındığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.