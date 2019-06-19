19.06.2019 15:36
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KONYA ÇOCUKLARIN ÇATI KATINDA TEHLİKELİ OYUNU

Konya'da bir binanın çatı katındaki penceden çatıya çıkan çocukların tehlikeli oyunu, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Konya'da bir binanın çatı katındaki penceden çatıya çıkan çocukların tehlikeli oyunu, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Çocukların çatıda ilerlemesi üzerine çevredekiler bağırarak içeri girmeleri konusunda uyarıda bulundu.
Selçuklu ilçesi Buhara Mahallesi'nde bir binanın çatı katındaki açık olan penceden dışarı çıkan biri kız iki çocuk, çatıya çıkıp oynamaya başladı. Yürekleri ağza getiren bu anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Çocuklardan birinin çatıda ilermesi üzerine çevredekiler bağırarak, içeri girmesi konusunda uyardı. Uyarı üzerine çocuklar içeri girdi.KONYA ÇOCUKLARIN ÇATI KATINDA TEHLİKELİ OYUNU
Kaynak: DHA
Selçuklu, Konya, Güncel

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