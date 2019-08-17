Haberler» Güncel» Haber

KONYA Çukurda kalan şahini kurtardılar

Çukurda kalan şahini kurtardılarKonya'nın Karatay ilçesinde, definecilerin açtığı 4 metrelik çukura girip, mahsur kalan şahini çevredekiler kurtardı.

17.08.2019 10:43
KONYA Çukurda kalan şahini kurtardılar
Çukurda kalan şahini kurtardılar
Konya'nın Karatay ilçesinde, definecilerin açtığı 4 metrelik çukura girip, mahsur kalan şahini çevredekiler kurtardı.
Olay, merkez Karatay ilçesine bağlı Başgötüren Mahallesi'nde meydana geldi. Definecilerce açıldığı tahmin edilen, 4 metre derinliğindeki çukura giren şahin, burada mahsur kaldı. Şahinin sesini duyan çevredekiler, kurtarmak için harekete geçti. İçlerinden Nuri Seyis, merdivenle çukura girdi. Kuşu kaldığı çukurdan alan Seyis, dışarı çıktı. Yarasının olmadığı görülen şahin, doğaya salındı. Bu anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
KONYA Çukurda kalan şahini kurtardılar

Karatay, Konya, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:41   Çanakkale'de yolcu otobüsü devrildi Yaralılar var-2
11:41   11 baro, Beştepe'de yapılacak adli yıl açılış töreni davetini reddetti
11:41   Çanakkale'de köy odasında silahlı saldırı: 1 ölü
11:41   Minik Ömer'in ailesi, tedavi için destek bekliyor
11:39   Çanakkale'de yolcu otobüsü devrildi Yaralılar var
11:39   Otomobil TIR'a çarptı 2 yaralı
11:39   Zeytinde bilinçsiz kostik kullanımı sağlığa zararlı