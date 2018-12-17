Konya Cumhurbaşkanı Erdoğan Her An Teröristlerin Tepesine Çökebiliriz

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her an teröristlerin tepesine çökebiliriz (2)ERDOĞAN: "BAY KEMAL LAFLA OLMUYOR BU; İŞ İCRAAT NE YAPTIN?"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da toplu açılış töreninda yaptığı konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Erdoğan, şunları söyledi:"Bir ülkeye, bir millete sevginini ölçüsü yapılan hizmetlerdir. Lafla bu iş olmaz. Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Bay Kemal, lafla olmuyor bu; iş, icrat ne yaptın? SKK Genel Müdürlüğü yaptın, bütün hastanelerimiz rezaletti. Sağlam giren, hasta çıkardı, sen böyle bir genel müdürlük yaptın. Biz Türkiye'yi ve Türk milletini, milletimizi çok sevdik, çok sevdiğimiz için çok hizmet etmenin gayreti içinde olduk. Siyaset yoluyla 40 yıldır, İstanbul'dan başlatacak olursak fiili hizmet olarak neredeyse çeyrek asırdır, gece gündüz milletimizin emrinde çalışıyoruz. Yurt dışı seyahetlerimizde diğer ülkeleri gördüğümüzde Türkiye'nin nereden, nereye geldiğini çok iyi anlıyoruz. "AMERİKA İLE STRATEJİK ORTAĞIZ, O ZAMAN GEREĞİNİ YAPMAMIZ LAZIMErdoğan, "Batı ülkelerinde sefa görüntüsünün altındaki sefaleti, gelişmiş ülkelerin varlık içinde nasıl yokluğa mahkum edildiğini görüyoruz. Bunları gördükce şayet rahmetli Menderes ve Özal'ın ülkemizin önünde açtıkları ufuk olmasıydı, Türkiye'nin nerelere savrulabileceğini daha iyi anlıyoruz. Ak Parti iktidarı döneminde ülkemize demokraside ve ekonomide ülkemizi bugünkü seviyesine taşımasaydık nasıl bir kaosa sürükleneceğimizi ve yıkıma uğrayabileceğimizi tahül dahi edemiyoruz. Türkiye'nin bugün böylesine kendinden emin bir şekilde hakkını, hukukunu savunabilmesinin gerisinde ülkemizi 16 yılda 3,5 kat büyütmemizin güveni var. İşte Zeyten Dalı Harekatı'nda bunu yaşadık, Afrin'de bunu yaşadık, en son Sincar'da da bunu yaşadık. Şimdi kazdıkları kuyulara teröristleri gömüyoruz ve gömmeye de devam edeceğiz. Sayın Trump'la konuştuk. Fırat'ın doğusuna bu teröristelerin gitmesi lazım. Eğer gitmezse o zaman biz gönderecegiz. Çünkü bizi rahatsız ediyorlar. Çünkü terör koridoruyla bizi rahatsız ediyorlar. Madem ki biz Amerika ile stratejik ortağız, o zaman gereğini yapmamız lazım. Yaptığımız hiçbir yatırımın, hayata geçirdiğimiz hiçbir projenin, attığımız hiçbir adımın boşa gitmediğini görmenin huzuru içindeyiz. Eski Türkiye yok artık. O geride kaldı. Ülkemiz ve milletiz üzerinden oyunlar oynamaya kalkanları, senoryalar yazanlar, her seferinde başarısızlığa uğradı."diye konuştu.GEZİ OLAYLARIGezi olaylarına değinen Erdoğan, "Gezi dediler. 10-12 ağaç bir yerden bir yere taşınacak, kıyameti kopardılar. Yapmayın, yanlış yapıyorsunuz dedik, dinlemediler. Bay Kemal, taksim meydanına geldi. Afadersiniz Dolmabahçe Bezmi Alem Valide Sultan Cami'nin içerisine bira şişeleriyle girdiler. Bunlar böyel ahlaksız ve oralarda bile iş makinalarıyla yolları mahfettiler. Hatta Dolbahçe'deki Başbakanlık ofisimize saldırdılar. Sonunda bu Gezicileri derdest ettik. 15 Temmuz'da ne yaptılar. Devlete karşı darbe girişiminde bulundular. 16 saat sürdü. 16 saatin sonunda bu Fetöcüleri, bu darbecileri, milletime verdiğimiz işaretle derdest ettik mi? Şu an yargı çerçevesinde bir çoğu ceazevinde, cezalarını çekecekler. Bu millete, kimse bedel ödetemeyecek. Bazıları şimdi gelip sızlıyorlar ;benim oğlumun sucu yok. Kardeşim, sucu yoksa çıkar, suçu varsa bedelini öder. Biz 15 Temmuz'u unutmadık, 251 şehidimizi unutmadık. 2193 gazimizi unutmadık. Eğer bunun bedelini sormazsak, ödetmezsek Allah'a bunun hesabını veremeyiz."dedi.BİR DAHA ÇÖZÜM SÜRECİ BEKLEMEYİN, GEÇTİ O İŞ17-25 Aralık ile çözüm sürecine değinen Erdoğan, "Çukur eylemleriyle Güneydoğu Anadolumuzdaki kimi mahalleri işgale yeltenenleri, milletimizin bağrından çıkan güvenlik güçlerimiz açtıkları çukurlara gömdülür. Şimdi çözüm süreci dedik, önlerini açtık. Yanaşmadılar. Ama bir daha çözüm süreci falan beklemeyin geçti o iş."dedi.31 MART'TA SANDIKTA ALABİLİYORSAN ALCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Erdoğan, "Bay Kemal sokağa çağırıyor. Birileri çıkmış; portokalmıdır, mandalinamıdır, naranciyemidir, nedir? Sokağa çağırıyor. Haddini bil, haddini. Bilmezsen haddini bu millet patlatır enseni. Bu milletle dalga geçilmez. Öyle buldun ekranı. Bu erkandan milleti soğa çağır. Sokağa mı çağırıyorsun (miting alanını göstererek) işti buyur. Bu ülkede benim milletimin artık onuruyla oynanmaz, hesabı ağır olur. Bay Kemal, 15 Temmuz'da Atatürk Havalimanı'nda tankların arasından kaçtın Bakırköy Belediyesi'ne ama bu defa kaçamazsın, ona göre. Bu ifadelerini kullanırken dikkatli kullan. O eski Türkiye'ydi. Geçti o iş, anında bedel ödersin. Haa eğer bir şey yapacaksan 31 Mart'ta sandık var. Çalış, seninde olsun. Sandıkta alabiliyorsan al. Ne diyor bütün belediyeler CHP'li olacak. 31 Mart'ta göreceğiz. 31 Mart'ta benim milletim CHP'ye ödediğinden çok daha fazlasını ödetecek."diye konuştu.Erdoğan, Irak ve Suriye'de, nihayi hedefi ülkemiz olan oyunları bozduklarını ve bozmaya devam ettiklerini belirtti. Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetler'de 15 yıl önce yüzde 20 silah ve mühimmatını yerli olarak karşıladıklarını, şu an bu seviyenin yüzde 65'e çıktığını kaydetti.Erdoğan, ekonomi silahı ülkemiz üzerine yönettiklerini; ancak onunda üstesinden gelindiğini belirtti.'TERÖR KORİDORUNA İZİN VERMEYECEĞİZ'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de Fırat'ın doğusuna Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılması planlanan operasyona da değindi. Suriye'de 1 milyon insanın katledildiğini ifade eden Erdoğan, Suriyeli 4 milyon insana Türkiye'nin kucak açtığını belirtti. Suriye'de sadece Türkiye tarafından operasyon yapılan yerlerin güvenli olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:"Suriye'de sadece Cereblus'ta, Afrin'de huzur var. Okulları yaptık, hastaneleri yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Onun dışında her yerde zulüm var, tehdit var. DEAŞ bahanesiyle Suriye'ye gelen güçler hala oradalar. Terör koridoruna izin vermeyeceğiz. Bugün Konya'dan bir daha söylüyoruz. 3 ayrı operasyon icra ettik. Şimdi sıra Fırat'ın doğusuna geldi. Bölgedeki terörü alenen himaye edenlere sesleniyorum, yanlış yapıyorsunuz. Bundan vazgeçin. Geçtiğimiz hafta Fırat'ın doğusuna operasyon başlatacağımızı alenen ilan ettim. Sayın Trump ile görüştük. Kendileri olumlu cevap verdi. Bölgede son teröristi etkisiz hale getirene kadar Suriye topraklarını karış karış tarayacağız. Yeni anayasaları hazırlanana kadar, özgürce seçimler yapılana kadar, Suriye'de terörle mücadelemiz, sürecek" diye konuştu.'SURİYE OPERASYONUNA HER AN BAŞLAYABİLİRİZ'Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyonun her an başlayabileceğini belirten Erdoğan, şunları söyledi:"Yaklaşık 500 kilometrelik sınır hattı boyunca, özellikle ABD askerlerine zarar vermeyecek şekilde Suriye operasyonuna her an başlayabiliriz. Kahraman ordumuz hazırlıklarını ve planlarını tamamladı. Bir gece ansızın gelebiliriz. Bu şifreyi unutmasınlar. Her an teröristlerin tepesine çökebiliriz" şeklinde konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristlerin güya tünel kazıp önlemler aldıklarını medyadan gördüklerini belirterek, "Korkunun ecele faydası yok. Ne yaparlarsa yapsınlar. Bizim askerlerimiz ve kendi topraklarını savunan Özgür Suriye Ordusu'nun cengaverleri, hepsi, teröristleri o çukura gömmekten kaçınmayacak. Bu hainlerin tepesine binmemiz an meselesi" dedi.