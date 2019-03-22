Konya Cumhurbaşkanı Gereken Hesabı Vereceksin

Cumhurbaşkanı
Gereken hesabı vereceksin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
ile İYİ Parti
Genel Başkanı Meral Akşener
'i eleştirdi. Erdoğan, Ben halkıma nasıl terörist diyebilirim. Böyle şey söz konusu olabilir mi Denizli
'de, Aydın
'da söylediğimi söylüyor. Yurt konseyi mensubuymuş, oradan yırtarmış. Bu ülkede adalet var, bu ülke hukuk devleti. Gereken hesabı da vereceksin. Senin dirsek temasında olduğun Bay Kemal, milletvekilliğine güveniyor. Onunla ilgili çalışmaları yargıya müracaat etmek suretiyle avukatlarım aracılığıyla gerekli çalışmalar yapılıyor. Teröristle omuz omuza yürüyenlere 'yürüsün' diyemeyiz dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, beraberinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile birlikte havayoluyla saat 13.10'te Konya
'ya geldi. Havalimanında Çevre ve Şehirçilik Bakanı Murat Kurum
ve kent protokolü tarafından karşılandı. Erdoğan, havalimanı yakınındaki Tahir Büyükkörükçü
Camii'nde cuma namazını kıldı. Namazın ardından Cumhurbaşkanlığı'na ait otobüsle camiden ayrılan Erdoğan, yoğun ilgi nedeniyle otobüsten inip, kendisi bekleyenlerle selamlaşıp, fotoğraf çektirdi. Daha sonra partisi tarafından Kılıçarslan
Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı.
ERDOĞAN, SEÇİM ŞARKISINA EŞLİK ETTİ
Erdoğan, miting alanında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çevre ve Şehirçilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan
ve Cumhur İttifakından MHP
Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı
eşlik etti. Erdoğan, kürsiye çıktığında ise seçim şarkısı olan 'Bizimkisi bir aşk hikayesi' şarkısı çaldı. Erdoğan da, alandakilerle birlikte şarkıya eşlik etti.
KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER'E YÜKLENDİ Cumhurbaşkanı Erdoğan
, konuşmasında sabah İslam Birliği
Teşkilatı toplantısına katıldığını ve birliğin dönem başkanı olduğunu hatırlatarak, o toplantı sonrası Yeni Zelanda
başbakan yardımcısı ve göçmenlerden sorumlusuyla bir araya gelip, hangi adımlar atılmasına yönelik kararlar aldıklarını belirtti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yeni Zelanda'daki saldırının ardından yaptığı açıklamayı ekranlardan alandakilere izleten Erdoğan, şunları söyledi
Senin Avustralya
'daki o terörist senatörden ne farkın var. Aynısın. Özellikle CHP'ye gönül verenlere sesleniyorum; böyle bir genel başkanına siz daha ne kadar oy vereceksiniz. Her şey açık ve net ortada. 'İslam dünyasından kaynaklı terör' diyor. Bunu batıya anlatamadım. Demek ki sana da anlatamamışız. Şu ifadeye bak. O zaman senin iç dünyanda başka şeyler var. Sen başka bir adamsın. Girdiğin bütün seçimleri kaybettin. Bu seçimleri de kaybedeceksin. Tek dayanağın var, nasıl olsa bu koltuktan kalkmam. Zillet ittifakına öyle bir Osmanlı tokadı atalım ki, bir daha belini doğrultamasın
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i de eleştiren Erdoğan, Güya hanımefendi. Bu biliyorsunuz bir ara yurt konseyi diye bir şey çıkardılar. O da onun temsilcisi. 15 Temmuz'dan sonra başbakan olacağım, dedi. Şu an senin iyi günlerin. Tayyip Erdoğan
'ın söylemediği sözleri söylemiş gibi söyleyip, fatura kesecek. Asıl fatura sana kesilecek. Bu yurt konseyi hikayesiyle, Cumhurbaşkanı'na sen böyle bir iftira atamazsın. Ben halkıma nasıl terörist diyebilirim. Böyle şey söz konusu olabilir mi Denizli'de, Aydın'da söylediğimi, söylüyor. Yurt konseyi mensubuymuş, oradan yırtarmış. Bu ülkede adalet var, bu ülke hukuk devleti. Gereken hesabı da vereceksin. Senin dirsek temasında olduğun Bay Kemal, milletvekilliğine güveniyor. Onunla ilgili çalışmaları yargıya müracaat etmek suretiyle avukatlarım aracılığıyla gerekli çalışmalar yapılıyor. Teröristle omuz omuza yürüyenlere, yürüsün diyemeyiz. YPG bize saldırmaz, diyor. Saldırıyor ya sen gözünle görmüyorsun. 31 Martta milletim bunlara gereken dersleri verecek inşallah. Seçimden sonra bir taraftan parlamentoda, bir taraftar yargıyla üzerine üzerine gideceğiz. diye konuştu.
Erdoğan, partisinden ayrılanlara Milletimize tepeden bakan gurur abideleri var ya, ulaşılamaz olan efendilik yapmaya kalkanlar bizimle, Ak Parti içinde yer alamaz. Peyder peyder tasfiye oldu.dedi.
Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Güncel
Kaynak: DHA