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Konya Cumhuriyet Başsavcısı Solmaz AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

06.12.2019 13:30 | Son Güncelleme: 06.12.2019 13:48Konya Cumhuriyet Başsavcısı Solmaz AA'nın
Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Fotoğraflara ilişkin, AA Konya Bölge Müdürü Ömer Süt'ten bilgi alan Solmaz, 3 ayrı kategoride oy kullandı.
Solmaz, kategorisinde Hasan Namlı'nın, evlatlarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır HDP İl binası önünde bekleyen anneleri anlatan "Çocuklarımızı geri istiyoruz" isimli fotoğrafına oy verdi.
Yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın, Antalya'da Akdeniz'in derinliklerine batırılan 45 tonluk eski tankın yer aldığı "Tanklar dalış turizminde" isimli fotoğrafı için oy kullanan Solmaz, kategorisinde de Mustafa Yalçın'ın çektiği "Millilerden asker selamı" fotoğrafını tercih etti.
AA'nın fotoğraflarını değerlendiren Solmaz, fotoğrafların her birini çok başarılı bulduğunu söyledi.
Solmaz, oylanan fotoğrafların, yurt içi ve yurt dışından önemli anları yansıttığını belirterek, "Her birinin büyük emek ve gayretlerle çekildiğini düşünüyorum. Anadolu Ajansı, sadece yazılı habercilik anlamında değil, görsel habercilik anlamında da gerçekten çok iyi işler çıkarıyor. Haberlerin hem dil ve anlatımı hem de içerikle birlikte sunulan görseli çok kuvvetli." ifadelerini kullandı.
Fotoğraf ve videoların, içeriği pekiştirdiğini dile getiren Solmaz, "Örneğin, spor kategorisinde oy kullandığım 'Millilerden asker selamı' fotoğrafı, hiçbir yazılı metne ihtiyaç duymayan, sadece yansıttığı görselle çok şey anlatan bir fotoğraf. Aynı şekilde yaşam kategorisinde oyladığım 'Tanklar dalış turizminde' fotoğrafı da önemli bir turizm potansiyeline sahip ülkemizde, farklı alternatiflerle turizmi geliştirmeyi, sürekliliğini sağlamayı amaçlayan başarılı hamlelere dikkati çekmesi bakımından önemli." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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