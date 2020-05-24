Konya'da 1 ilçeye kar yağdı

Konya'da 1 ilçeye kar yağdıKONYA'nın Hadim ilçesi bugün kar sürpriziyle karşılaştı.

24.05.2020 15:03 | Son Güncelleme: 24.05.2020 15:09
Konya'da 1 ilçeye kar yağdı
KONYA'nın Hadim ilçesi bugün kar sürpriziyle karşılaştı. Mayıs ayında yağan kar, ilçe halkına şaşırtırken, ekili ürünlerde olumsuz etkiledi.
1850 rakımlı Hadim ilçesinin Oluçak ve Karabük mevkilerine bugün kar yağdı. Yaklaşık 10 santimetreyi bulan kar nedeniyle ilçe halkı şoke olurken, ekili ürünler ve meyve ağaçları olumsuz etkiledi. Bölgede kiraz üretiminin fazla olduğunu ifade eden Emin Solmaz, "Bu mevsimde yağan kar kirazların üşümesine neden olacak. O nedenle ürünlere zarar verecek." dedi. Konya’da 1 ilçeye kar yağdı

Kaynak: DHA

Etiketler: Hadim, Konya, Güncel, Haber

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