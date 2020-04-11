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Konya'da 1 mahalle karantinaya alındı

Konya'da 1 mahalle karantinaya alındıKONYA'nın Bozkır ilçesinde Söğüt Mahallesi, koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı.

11.04.2020 17:09 | Son Güncelleme: 11.04.2020 17:10
Konya 'da 1 mahalle karantinaya alındı
KONYA'nın Bozkır ilçesinde Söğüt Mahallesi, koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı.
İstanbul 'dan bir yakının cenazesi için memleketi Bozkır ilçesindeki 460 nüfuslu eskiden köy statüsünde bulunan Söğüt Mahallesi'ne gelen ismi açıklanmayan 1 kişi de ile mahallede temasa geçtiği 2 kişide yapılan 'Kovid-19' testi pozitif çıktı. Bunun üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu mahallenin 14 gün karantinaya alınmasına karar verdi. Sağlık ekipleri de mahallesi sakinlerini sağlık taramasından geçirip, 'Kovid-19' testi pozitif çıkanların temasta bulundukları diğer kişilerde takibe alındı. Jandarma da mahallenin girişlerini kapattı. Konya’da 1 mahalle karantinaya alındı

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, Bozkır, Söğüt, Konya, Güncel
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