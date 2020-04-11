Konya'da 1 mahalle karantinaya alındı
Konya'da 1 mahalle karantinaya alındıKONYA'nın Bozkır ilçesinde Söğüt Mahallesi, koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı.
11.04.2020 17:09 | Son Güncelleme: 11.04.2020 17:10
KONYA'nın Bozkır ilçesinde Söğüt Mahallesi, koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı.
İstanbul 'dan bir yakının cenazesi için memleketi Bozkır ilçesindeki 460 nüfuslu eskiden köy statüsünde bulunan Söğüt Mahallesi'ne gelen ismi açıklanmayan 1 kişi de ile mahallede temasa geçtiği 2 kişide yapılan 'Kovid-19' testi pozitif çıktı. Bunun üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu mahallenin 14 gün karantinaya alınmasına karar verdi. Sağlık ekipleri de mahallesi sakinlerini sağlık taramasından geçirip, 'Kovid-19' testi pozitif çıkanların temasta bulundukları diğer kişilerde takibe alındı. Jandarma da mahallenin girişlerini kapattı.
Kaynak: DHA