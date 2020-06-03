Konya'da 1 mahalle karantinaya alındı

Konya'da 1 mahalle karantinaya alındıKONYA'nın Seydişehir ilçesinde, 11 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması sonucu mahalle karantinaya alındı.

03.06.2020 12:40 | Son Güncelleme: 03.06.2020 12:44
Konya'da 1 mahalle karantinaya alındı
KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, 11 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması sonucu mahalle karantinaya alındı.
Konya kent merkezinde oturan 1 kişi, Ramazan Bayramı'ndan sonra Seydişehir ilçesi Değirmenci Mahallesi'ndeki bir yakının ziyaret etti. Ardından, ziyaret ettiği kişilerde koronavirüs belirtilerinin ortaya çıktı. Bunun üzerine ziyaret eden kişi ile mahalledeki 11 kişinin yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktı. Testleri pozitif çıkanlarla ilgili gerekli tedavi ve takip çalışmaları başlatılırken, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu da mahallenin karantinaya alınmasına karar verdi. Kurulun kararı doğrultusunda 100 haneli mahalle karantinaya alındı. Mahallenin giriş ve çıkışlarında polis ekipleri kontrol noktaları oluşturdu. Seydişehir Belediyesi ekipleri mahalledeki birçok noktayı dezenfekte işlemi gerçekleştirirken, bir yandan da ilçe Sağlık Müdürlüğü görevlileri mahallede filyasyon çalışmasını sürdürüyor. Seydişehir Kaymakamlığı da mahalledeki vatandaşları evde kalmaları konusunda uyarılarda bulundu. Konya’da 1 mahalle karantinaya alındı

Kaynak: DHA

Etiketler: Ramazan Bayramı, Seydişehir, Konya, Güncel, Haber

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