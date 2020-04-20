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Konya'da 1 mahalledeki karantina kaldırıldı

Konya'da 1 mahalledeki karantina kaldırıldıKONYA'nın Beyşehir ilçesi Esence Mahallesi'nde 20 gün önce başlatılan karantina kaldırıldı.

20.04.2020 16:05 | Son Güncelleme: 20.04.2020 16:11
Konya 'da 1 mahalledeki karantina kaldırıldı
KONYA'nın Beyşehir ilçesi Esence Mahallesi'nde 20 gün önce başlatılan karantina kaldırıldı.
Beyşehir ilçesine bağlı Esence Mahallesi, il dışından gelen 2 kişiye yapılan Covid-19 testlerinin pozitif çıkması üzerine 20 gün önce başlatılan karantina İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararıyla kaldırıldı. Karantinanın kaldırılmasının ardından mahalle sakinleri normal hayatlarına dönüp, tarımsal faaliyetlerine başladı, iş yerlerini açtı. Mahallede daha önce koronavirüs testi pozitif çıkan ailelerde ise karantina tedbirleri devam ediyor.
Esence Mahallesinde karantina kurallarına uyulduğunu belirten Kadir Boru (29), "20 gündür evden dışarı çıkmadık ve kurallara uyduk. Kendi izolasyonumuzu sağladı. Bu konuda devletimizde yardımcı oldu. Karantina sonrası herkes tarlasına gitti. Çünkü bizlerin tek geliri tarım ve hayvancılık bunların olması gerekiyordu." diye konuştu.
Ömer Ersoy (26) da, "20 günlük karantina boyunca evlerimizde kaldık. Kurallara riayet ettik ve devletimizden arazilerimiz için izin istedik. Arazilerde herkes tarım işleriyle uğraşıyor. Devletimizden Allah razı olsun." dedi.
( Konya’da 1 mahalledeki karantina kaldırıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Karantina, Beyşehir, Esence, Konya, Güncel
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