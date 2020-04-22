Konya'da 1 yayla karantinaya alındı
Konya'da 1 yayla karantinaya alındıKONYA'nın Emirgazi ilçesinde 1 yaylada 6 kişide koronavirüse rastlanılması üzerine karantinaya alındı.
22.04.2020 21:48 | Son Güncelleme: 22.04.2020 21:51
KONYA'nın Emirgazi ilçesinde 1 yaylada 6 kişide koronavirüse rastlanılması üzerine karantinaya alındı.
Emirgazi ilçesi Kale Mahallesi'ne bağlı yaklaşık 120 nüfuslu Avren Yaylasında 6 kişide koronavirüse rastlandı. Temasa geçtikleri kişi sayısı fazla olması üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği yayla karantinaya alındı. Sağlık ekipleri tarafından yaylada sağlık taraması yapıldı. Yayla sakinleri sokağa çıkartılmazken, jandarma ekipleri de giriş ve çıkışları kapatıp, önlem aldı.
Kaynak: DHA