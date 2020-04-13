Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Konya'da 2 günlük yasağın ardından sokaklarda yoğunluk yaşandı

Konya'da 2 günlük yasağın ardından sokaklarda yoğunluk yaşandıKONYA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında iki günlük sokağa çıkma yasağının ardından, cadde ve sokaklardaki insan ve araç yoğunluğu dikkat çekti.

13.04.2020 15:08 | Son Güncelleme: 13.04.2020 15:17
Konya 'da 2 günlük yasağın ardından sokaklarda yoğunluk yaşandı
KONYA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında iki günlük sokağa çıkma yasağının ardından, cadde ve sokaklardaki insan ve araç yoğunluğu dikkat çekti. Aynı yoğunluk semt pazarlarında da yaşanırken, sosya mesafe kurallarına uyulmadığı görüldü.
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada koronavirüs ölü ve vaka sayısının yüksek olduğu riskli iller arasında Konya'ya yer alıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından 31 ilde 48 saat sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından bugün Konya'da bugün cadde ve sokaklarındaki yoğunluk dikkat çekti. Polis, kentin yoğun noktalarında uygulama yaparken, uzun araç kuyruklarının olduğu görüldü. Belediye otobüslerini ve yolcu minibüslerini durdurup kontrol eden polis, 84 yaşında olan ve bankaya gittiğini belirten bir kişiyi ise otobüsten indirerek yardımcı oldu. Maske takmayan ve giydiği kazakla ağzını kapatıp tedbir almaya çalışan bir minibüs sürücüsüne Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na göre para cezası uygulanıp, maske verildi.
PAZAR YERLERİNDE YOĞUNLUK YAŞANDI
Sokağa çıkma yasağı nedeniyle hafta sonu açık olması gereken semt pazarları bugün açıldı.
Pazar yerlerinin etrafı bariyerlerle çevrilip, belirli noktalardan kontrollü girişler sağlandı. Zabıta ekipleri de giriş noktalarında vatandaşların ellerini dezenfekte etmesini ve maske takması yönünde uyardı. Alınan önlemlere rağmen pazar alışverişine gelenlerin sayısında yoğunluk olduğu, sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı görüldü. Konya’da 2 günlük yasağın ardından sokaklarda yoğunluk yaşandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Sağlık Bakanlığı, Konya, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
Davutoğlu’ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu’nun istifa kararına ilk yorum Haberler
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan’dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti Haberler
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan'dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı Haberler
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da ’Bitti’ denilen bölgede yeniden başladı Haberler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
Eşiyle öpüşme pozunu paylaşan Pınar’dan ’Biraz edep’ diyen takipçisine tepki Haberler
Eşiyle öpüşme pozunu paylaşan Pınar'dan "Biraz edep" diyen takipçisine tepki
Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu Haberler
Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu
Haberler ›› Güncel ››Konya'da 2 günlük yasağın ardından sokaklarda yoğunluk yaşandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:38: Gaziosmanpaşa Belediyesinden sağlık çalışanlarına meyve ikramı - Haber 16:38: Ereğli'de aile sağlık merkezlerine maske ve el dezenfektanı dağıtıldı - Haber 16:38: Tomarza Belediyesi cadde ve sokakları dezenfekte etti - Haber 16:37: Bursa İl Müftülüğünden sosyal medyada vaaz - Haber 16:36: Rusya Devlet Başkanı Putin'den "Kovid-19'la ilgili durum kötüye gidiyor" açıklaması - Haber 16:16: Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum - Haberler 16:06: Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu - Haber 16:04: Vladimir Putin'den koronavirüs açıklaması: Durum her gün kötüye gidiyor - Haberler