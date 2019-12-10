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Konya'da 2 katlı kerpiç ev çöktü: Babaanne ve 2 torunu öldü (7)

DHA MUHABİRİNE SALDIRAN 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Konya'da 2 katlı kerpiç binanın çökmesi sonucu yaşamını yitiren 3 kişinin enkaz altından çıkartılma çalışması sırasında olay yerinde ulusal bir televizyon kanalı için canlı yayın yapan DHA muhabiri Hasan Dönmez'e, sözlü ve fiziki saldırıda bulunan...

10.12.2019 19:16 | Son Güncelleme: 10.12.2019 19:16Konya'da 2 katlı kerpiç ev çöktü: Babaanne ve 2 torunu öldü (7)

DHA MUHABİRİNE SALDIRAN 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

'da 2 katlı kerpiç binanın çökmesi sonucu yaşamını yitiren 3 kişinin enkaz altından çıkartılma çalışması sırasında olay yerinde ulusal bir televizyon kanalı için canlı yayın yapan DHA muhabiri Hasan Dönmez'e, sözlü ve fiziki saldırıda bulunan 3 kişi gözaltına alındı. Konya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada saldırganlar C.D., Emrah Dakım ve Erdoğan Dakım'ın gözaltına alındığı ve haklarındaki gerekli işlemin yapılmaya başlandığı belirtildi.



Hasan Dönmez, Konya, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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