Konya'da 2 katlı kerpiç ev çöktü: Babaanne ve 2 torunu öldü (6)

BİNANIN ÇÖKTÜĞÜ MAHALLEDE 36 BİNANIN RİSKLİ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Konya'da 2 katlı kerpiç binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalan 3 kişinin yaşamını yitirmesinin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü uzmanları, Akçeşme Mahallesi'nde binaları inceledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Vedad Gürgen, yapılan çalışma sonucu 36 binanın riskli olduğunu tespit ettiklerini söyledi. Gürgen, şöyle konuştu:

"Burası yaklaşık 100 dönümlük bir alan içerisindeyiz, 347 bina var. Bu 347 binadan, bu olaylar olmadan önce Karatay Belediyesi 12 binanın tespitini yapıp, 10 tanesi yıkmış. 2 tanesi de daha sonra binalarını sağlamlaştırıp, güçlendirmişler. Sabahtan itibaren yapılan çalışmalarda 12 tane daha yıkılması gereken binanın tespitini yaptık. Bu alan içinde 24 tescilli bina var. Dolayısıyla bu tescilli binaların güçlendirilmesi için arkadaşlarımıza gereken talimatı verdik. Sayın Bakanımızda bize talimatlarını verdiler. 36 binanın bugün itibariyle risk yapı tespitlerini gerçekleştiriyoruz. Burada 36 bina riskli olarak belirlenmiş durumda. 12 tanesi koruma amaçlı imar planına uymadığı için yıkılacak. Geriye kalan 24 tanesinin hem güçlendirmesini hem de restorasyonunu biz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak gerçekleştireceğiz."

Vatandaşlardan oturdukları binanın sağlamlığını kontrol etmeleri konusunda çağrıda bulunan Gürgen, "Konya'yı deprem bölgesini olarak hep güvenli yer olarak biliyoruz. Ama biz Konya'da bundan daha kötülerini yaşadık. Bizim Konya'da ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan vatandaşlardan ricamız; herkes kendi evinin tespitini bir kez daha gözden geçirsin. Herkes kendi evinin içinde hasar, zarar ziyan var mı, onlara bir daha baksın. Çatlamalar, patlamalar var mı, bir daha gözden geçirsin. Bizim burada deprem olmaz deyip, bunları da çok geri planda bırakmasınlar. Bu konularda gerek belediyelerimiz gerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız vatandaşın emrinde zaten. Bu konularda her türlü desteği de veriyoruz" diye konuştu.

Gürgen, bir basın mensubunun binanın yıkılma nedenini sorması üzerine, "Bu bina biliyorsunuz tescilli bina. Tescilli bina için birtakım kriterleri var. Binanın savcılık tarafından birtakım incelemeleri yapıldı, adli işlemleri devam ettiği için benim o konuda bir şey söylemem doğru olmaz; ama sizde buradaki çevrenize baktığınız da illa teknik eleman olmazına gerek yok, buradaki binaların bir takımlarını gördünüz. Bizim gördüğümüz sizde görüyorsunuz. Ne yazık ki, kerpiç binalar zamanla çok yıpranıyor. Acı olayın üzerine çok fazla yorum yapmak istemiyorum; ama gözle görülen de bir şey var. Bina gerçekten yıpranmış. Çevredeki binalarda bunlar gibi" diye konuştu.

Gürgen, çöken binanın Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu tarafından mahallede tescil edilen 24 binadan biri olduğunu ve yıkılıp, yıkılmayacağı yönündeki kararın kurul tarafından verileceğini kaydetti. Gürgen, yıkılmaması yönünde karar çıkarsa, güçlendirilip restore edileceğini, yıkılması halinde ise aslına uygun yeniden yapılacağını söyledi.

Gürgen, mahallede risk tespit edilen 36 binanın mülk sahiplerine 18 ay boyunca bin 80 lira kira yardımı, yapılacağını kiracı olması durumunda da 2 ay kira yardımı yapılacağını, restorasyonu düşünülen binalarında 18 ay içinde restore edilmesinin planlandığını sözlerine ekledi.