02.07.2019 17:27
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Konya'da 2 mahalleye kuduz karantinası

Konya

Konya'nın Seydişehir ilçesinde 2 mahallede büyükbaş hayvanlarda kuduza rastlanması nedeniyle karantinaya alındı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde 2 mahallede büyükbaş hayvanlarda kuduza rastlanması nedeniyle karantinaya alındı.

Alınan bilgiye göre, Seydişehir'e bağlı Bostandere ve Ufacık Mahallerinin yaylalarında şüphe üzerine inceleme yapan İlçe Tarım yetkilileri tarafından kuduz vakası tespit edildi.
Seydişehir İlçe Tarım ve Gıda Müdürlüğü ekipleri tarafından her iki yaylada gerekli önlemlerin hızlı bir şekilde alınmaya başlandı, yaylaya hayvan giriş çıkışının yasaklandığı ve İlçe Tarım Müdürlüğü personeli tarafından yaylada bulunan hayvanların aşılanma işlemine başlandığı öğrenildi.
Kaynak: AA
Bostandere, Seydişehir, Konya, Güncel

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